Mona Berntsen har gjort noe helt spesielt før direktesendingen

I kveld er det duket for semifinale i «Norske talenter» på TV 2.

Dommer Mona Berntsen (29), som er en av Norges desidert dyktigste dansere, ønsker å bruke kjendisstatusen sin til noe godt.

Den tidligere Justin Bieber-danseren forteller at hun kjøpte en «bestemor-lignende» kjole på en vintage-butikk.

Denne ønsket hun å transformere til en ny, hipp kjole før fredagens sending, og har fått hjelp av det Oslo-baserte klesmerket «FWSS» til oppgaven.

Elsker vintage

Gjenbruk er et viktig tema for Berntsen, det forklarer hun til TV 2.

– Jeg er veldig, veldig glad i vintage og loppemarked generelt, til og med nå står jeg faktisk i en joggedress jeg kjøpte på loppermarked. Så jeg elsker det jo, og siden jeg ikke kan sy selv var veldig gøy at Fall Winter Spring Summer, som er mitt norske yndlingsmerke, ville sy den for meg. Så da har vi designet og laget den sammen.

29-åringen forteller at hun fikk med seg stylisten sin til UFF for å se hvilke gamle skatter som kunne bli omgjort til noe nytt. Fredag ettermiddag delte hun også seansen i en video på Instagram som viser kjoleforvandlingen fra start til nesten ferdig resultat.

Ønsker seg sykurs

I Los Angeles, hvor hun har bodd i over ti år, har danseren funnet loppemarkeder og vintagebutikker som hun besøker jevnt. Hun forteller at klesskapet består av en god blanding vintage med noe nytt innimellom.

Likevel er det en ting hun skulle ønske at hun kunne.

FORMLØS: Den gamle kjolen var noe kjedelig. Foto: Privat STILIG: Etter at designeren hadde slått seg løs, var kjolen nydelig. Foto: Privat

– Hvis du kan sy så har du jo en diamant i hendene dine. Jeg skulle ønske meg en syklasse, det har jeg drømt om. Så hvis noen vil lære meg å sy så er jeg veldig med på det, ler hun og legger til:

– Det med fasonger og finne hva som passer deg er vanskelig da. Jeg har jo noen snitt som jeg for eksempel ikke liker på meg selv, og akkurat denne kjolen var jo veldig «telt» og rakk meg til ankelen som ikke er en helt flatterende form på meg. Derfor var det veldig gøy at vi klarte å sy den om og gjøre den sånn som jeg liker og ønsket.

Nå gleder hun seg til å stråle i den miljøvennlige kjolen for de mange «Norske talenter»-seerne i kveldens sending.

Symbolsk på Black Friday

Det var heller ikke helt tilfeldig at Berntsen valgte å bære redesign på selveste Black Friday. For på en av de største salgsdagene i året, hvor svært mange nordmenn gjør seg ferdig med julehandelen, håper danseren at hun kan inspirere til å tenke litt annerledes også.

– Jeg tenkte selvfølgelig på at det er en litt symbolsk ting. Jeg synes jo at man kan unne seg noe hvis det er en ting du virkelig ønsker deg og sparer mye til. Men jeg synes man bør gjøre seg litt bevisste valg når man skal storhandle og åpne øynene for gjenbruk eller ting som allerede er der ute, sier hun.