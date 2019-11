– Tog er trendy

Fra 2. til 13. desember skal det være klimatoppmøte i Madrid. 25 000 mennesker, med stort og smått, kommer til byen i løpet av de to ukene møtene varer. Også den norske statsministeren deltar. Hun, som de fleste andre, ankommer med fly. Men noen velger å ta toget til den spanske hovedstaden.

Det gjør også TV 2s reportasjeteam som prøver å finne ut hvordan det er å reise på skinner den lange veien til Spania. Vi starter tidlig torsdag morgen og har håp om å være i Madrid sent fredag kveld.

Uaktuelt å fly

I en sovekupé på nattoget fra Hamburg møter vi fire mennesker som ikke kjenner hverandre, men som nå skal tilbringe en natt sammen i en trang kupé, noe det ikke virker som de har noe i mot. To svensker, en danske og en tysker sitter og snakker sammen da vi bryter inn. De mener det er en slags trend nå å ta toget, også på lengre turer. Det er noe alle snakker om. Å dele rom med ukjente sier de er helt uproblematisk.

Åse Maria Hedberg har tatt toget fra Hammerdal i Jemtland og skal til Luxembourg. For henne er det uaktuelt å ta fly.

– For meg er det selvsagt å ta toget. Nå for tiden kan jeg ikke tenke meg å ta fly. Det er ikke holdbart, sier hun.

Mer sosialt

Ved siden av henne sitter arkitekten Jon Bogren som har tatt toget fra Gøteborg. Han skal til London.

– For meg er det mer et eksperiment. Jeg har tidligere alltid tatt fly, men i dag føler jeg at det er naturlig å teste ut toget. Og det er veldig hyggelig. Før vi kom til Hamburg var det til og med en eldre herre som spanderte en øl på meg. Så det er kult og mer sosialt enn å fly, forteller Bogren.

Han tror at hypen rundt toget gjør at flere velger tog, mange likesinnede mennesker møtes og så blir det lett å snakke sammen. Det er vanskelig å ikke kommunisere med folk man skal dele 2-3 kvadratmeter med en kveld og en natt. Bogren og Hedberg deler sovekupé med en tysk kvinne og en dansk mann. Og praten mellom de fire går lett og lenge utover kvelden.

På samme tog er også Sofie Nordvik (24) som er på vei til klimatoppmøtet i Madrid. Hun har, som TV 2, reist fra Oslo. Hun representerer Landsrådet for Norges Barne og ungdomsorganisasjoner, LNU.

– For meg er det helt naturlig å ta tog. Det er liksom det man gjør. Og så føles det bedre når man skal delta på et klimatoppmøte. For meg er det viktig å vise at det er mulig å bruke tog i stede for fly, sier hun til TV 2.

Nordvik reiser sammen med andre ungdommer både fra Norge og Sverige. Reisen blir en opplevelse i seg selv og de benytter anledningen til å delta i franske ungdommers skolestreik. For de skal overnatte i Paris før reisen går videre. Å reise med tog betyr at man har god tid.