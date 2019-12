Tesla Model S har vært en av Norges mest solgte biler i flere år. Det amerikanske merket er ikke redde for å gå sine egne veier – enten det gjelder utstyr eller design. Ytterpunktene kan kanskje nevnes i form av de digitale prompeputene på den ene siden – og den elektriske pickupen Cybertruck, de nylig avduket på den andre.

Det første er en bitteliten gimmick, som likevel er nesten urovekkende morsom å bruke. Still den inn på baksetet rett før svigermor setter seg, så skjønner du hva jeg mener (det ansiktsuttrykket glemmer jeg aldri!). Og ungene elsker det!

Det andre, et diger byks i en helt ny designretning. Der man tenker pickup a la Mad Max-filmene!

Men bilen som på mange måter startet det hele er Model S (jada, Roadster var naturligvis første modell ut, men det var en sportsbil som ikke mange kjøpte).

Nylig ble den forbedret på nytt. Fra før har den fått en tradisjonell facelift og en rekke digitale oppgraderinger underveis. Denne gangen har det skjedd både digitale oppdateringer og tekniske og mekaniske utbedringer. På utsiden er den akkurat slik vi er vant med at Model S skal se ut.

Men under skallet er det flere nyheter som er verdt å få med seg.

Tesla Model S er seg selv lik. Men det er på utsiden ...

Hva er nytt?

Kanskje viktigst: Den har fått drivlinjen fra Model 3. Det gjør at rekkevidden blir enda bedre enn før. Model S Long Range skal nå følgelig klare opptil 610 km på én lading.

Det er også nye hjullager og tetninger for å bedre støydempingen – noe som er ekstra viktig i en elbil.

Luftfjæringen er blitt utbedret. Sistnevnte kan du nå ”låse”, hvis du av en eller annen grunn ønsker å styre denne mer selv. Vanligvis gjør den imidlertid jobben helt utmerket på egenhånd.

Bilen lærer også. Hvis du for eksempel har en vanskelig oppkjørsel til hytta, du har kjørt der før og brukt heve-funksjonen, vil den heve bilen automatisk neste gang.

Nytt er dessuten at navigasjonen på egenhånd kan foreslå en ny rute for eksempel på vei til jobb, hvis det er gunstig med tanke på trafikk, ulykker og kø.

Autopilot er jo Tesla kjent for – men nå får du Autosteer (automatisk styring) og traffic aware cruise control i kombinasjon. Dette er ikke det mest avanserte systemet – men likevel et godt steg mot selvkjøring. Den svinger, gasser og bremser selv, og følger automatisk fartsgrensene. Du kan forresten velge hvor nøye den skal være på å følge skiltene. Tillater du 10 km/t over fartsgrensen, lar bilen deg gjøre det.

Velger du full Autopilot-pakke, skifter bilen fil, den kan følge instrukser fra navigasjonen på motorvei, inkludert av- og påkjøring, kjører forbi andre biler og autoparkere. Senere i år oppgraderes denne til å kunne reagere på trafikklys og stoppskilt – automatisk kjøring i bygater og at bilen vil finne deg på en parkeringsplass.

Model S byr på et romslig og godt baksete – med masse beinplass.

Hva er styrker og svakheter her?

Vi synes at opplevd kvalitet har tatt viktige steg i riktig retning i nye Model S. Bilen virker solid og ordentlig sammenskrudd – det merkes særlig godt når du kjører på ujevnt underlag. Nå kommer det ikke ulyder, og interiøret er ikke "raklete", slik det kunne oppleves tidligere.

Rekkevidde er en åpenbar fordel med Tesla. Over 600 kilometer offisiell rekkevidde etter WLTP er det få som kan måle seg med. Vi tok aldri en fullverdig test av rekkevidden, men basert på forbruket kan vi si at det ikke virker urealistisk.

Nettverket av superladere kommer som en ekstra bonus – og det begynner å bli mange av dem rundt om i Norge. Den nye modellen skal klare å ta imot opptil 200 kw. Det er bedre enn de fleste andre, og bør gi korte ladestopp.

Kjøreegenskapene er imponerende for en så stor og tung bil. Det lave tyngdepunktet bidrar sterkt til det – og er blitt ytterligere forsterket gjennom de nye støtdemperne. Men etter å ha prøvekjørt Porsche Taycan, er vi blitt bortskjemt. For der er kjøreegenskapene og styringen betydelig hvassere til sportslig kjøring.

Plass er en annen åpenbar fordel med Model S. Dette er en svært romslig bil – og du har anledning til å få den med to ekstra seter i bagasjerommet.

Vi er imidlertid ikke imponert av lysene – hverken er like dynamiske eller sterke som lysene fra flere av de mer etablerte merkene.

Sportssetene er bedre enn de aller første, men fortsatt et stykke unna for eksempel BMW og Volvo.

Hva koster den?

Tidligere var Model S tilgjengelig med mindre batteripakker, noe som ga mer folkelige priser. Nå er innstegsvarianten Long Range – med sitt digre 100 kWt-batteri – og startpris på hele 805.142 kroner. Det er langt mer enn innstegsmodellen kostet tilbake i 2011.

Skal du ha rimelig Tesla, må du med andre ord gå for Model 3.

Her er dert god plass. Og hvis ikke dette er nok, har du et bagasjerom foran, også. Kjøper du bil med glasstak, kan du montere skiboks.

Hvem er konkurrentene?

Det er ikke så mange, ennå. Men Porsche Taycan 4S bør nevnes. Den koster fra 899.000 kroner – er litt tregere til 100 km/t, har mindre plass og betydelig kortere rekkevidde. Til gjengjeld er opplevd kvalitet enda noen hakk opp, setene bedre og kjøreegenskapene i særklasse.

Tesla har gjort mye med sin Model S siden lanseringen. Nå begynner det virkelig å bli en flott bil, også med tanke på opplevd kvalitet og premiumfølelse. Men så koster den også mye ...

Vil naboen bli imponert?

Nei, den tiden er nok forbi med Model S. De er blitt såpass vanlige på veiene, at det ikke er noen som snur seg lenger.

Klart det finnes masse "meningsløse" duppeditter. Du kan få alt fra prompepute til peis og bilspill. Viktig? Ikke veldig, men når man har muligheten, så hvorfor ikke?

Broom mener:

Model S har vært på markedet i mange år – men fortsatt får vi litt følelsen av framtid i denne bilen. Du kan kalle på bilen med telefonen, den kjører mer eller mindre av seg selv – og den kan parkere helt på egenhånd, uten at du sitter inni. Det er ganske futuristiske greier!

Den digre skjermen er fortsatt den kuleste på markedet. Det sier litt om hvor framsynte man var den gangen den ble lansert første gangen. Model S har også spist inn en del av forspranget til premiumbilene fra Tyskland, i forhold til opplevd kvalitet.

Argumentene for å velge Tesla er med andre ord fortsatt mange: Høy sikkerhet, gode ytelser – 0-100 km/t tar 3,8 sekunder, klasseledende 895 liter bagasjevolum, best rekkevidde og massevis av tech.