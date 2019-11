Det har lenge vært rykter rundt Ina Svenningdal og Ole Dennis Heggeli.

De har tidligere vist seg i offentligheten sammen, deriblant på premieren av Viaplay-serien «Besatt» i oktober. Den gang ønsket hun ikke å kommentere om de to var i et forhold.

Kjærester

På den røde løperen under «P3 Gull» kom hun med to andre gutter: Mutasim Billah og Cengiz Al fra podcasten «Andregenerasjonen».

Til TV 2 forklarte hun at hun hadde en god grunn til å ikke ta med seg Heggeli.

– Det var begrenset med plasser, så han er ikke her i dag. Men ja, vi er kjærester.

Dette svaret fikk Al og Billah til å juble. Al har vært sammen med Maiken Blom har vært siden 15-årsalderen, og hadde et tips til Svenningdal.

Adrian Sellevoll tok med kjæresten. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Hold hverandre i hånda. Det er viktig å være der for hverandre, sier Al.

– Det blir show

Hun var ikke den eneste som bidro til litt kjæreste-snakk på rød løper.

Adrian Sellevoll tok med seg YouTuberen Amalie Olsen, og bekreftet at disse to er i et forhold.

«P3 Gull»-programleder Ronny Brede Aase er takknemlig for at så mange unge, lovende mennesker fra forskjellige bransjer tok seg tid til å komme på arrangementet. Han mener nemlig dette er en svært viktig dag.

– Det er viktig å gi heder å ære til de artistene som lager lydsporet til livene våre, sier han til TV 2.

Intervjuet med Aase kan du se i videovinduet under.

Internasjonal skuespiller

Ina Svenningdal hadde rollen som Chris i NRK-serien «Skam».

Denne ungdomsserien har skapt flere andre stjerner, blant andre Lisa Teige, Tarjei Sandvik Moe, Herman Tømmeraas, Ulrikke Falch, Iman Meskini, Thomas Hayes, og Josefine Frida Pettersen.

Serien ble kjent langt utenfor de norske landegrensene, og har en enorm fanbase i asiatiske land, så vel som amerikanske.

Ved utgangen av 2017 hadde syv land inngått avtaler med NRK om å lage egne versjoner av «Skam»: USA, Frankrike, Nederland, Spania, Tyskland, Italia og Belgia.

Senere samme år signerte det København-baserte teateret Aveny-T en eksklusiv avtale om å overføre universet til teaterscenen.