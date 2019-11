Pernilla Wahlgren (51) har mistet førerkortet etter å ha kjørt 108 kilometer i timen i en 70-sone, skriver Expressen.

Mistet førerkortet

Dette er andre gang den svenske artisten bryter fartsgrensen i løpet av et år.

Svensk politi har inndratt førerkortet hennes i to måneder.

– Det er en alvorlig overtredelse og det er ikke funnet spesielle forhold til å bare gi en advarsel, skriver svensk politi i en pressemelding.

ALLSANG: Pernilla Wahlgren opptrer på Allsang på grensen. Foto: TV 2

Vil ikke prate om det

Pernilla Wahlgren ble tatt av politiet i oktober. Hun ble stoppet etter å ha kjørt over 40 kilometer i timen for fort. I beslutningen påpekes det at Wahlgren, i tillegg til den nylige hendelsen, kjørte i 91 kilometer i timen i en 70-sone senest i desember i fjor.

– Dere kan skrive om det, men jeg har ingen kommentar, sier Pernilla Wahlgren til Aftonbladet.

Pernilla gjestet Allsang på grensen på TV 2 i sommer. Denne høsten har hun vært å se i såpeserien «Wahlgrens verden» på Kanal 5 og snart har hun premiére på julekalenderen «Panik i tomteverkstan» på SVT, hvor hun har hovedrollen.