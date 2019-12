Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei. Forleden kjørte jeg på en vei som var gruset. Plutselig smalt de i frontruta og jeg fikk en stor "rose" midt på. Steinsprang fra bilen foran.

Jeg kom i den forbindelse til å tenke på noe som var vanlig før, men som knapt finnes nå. Nemlig skvettlappene. Hvor tok disse veien?

Om disse fortsatt hadde vært på biler hadde nok både jeg, og sikkert mange andre, blitt bespart for en betydelig utgift ved ruteskift.

Mvh. Helge. Frustrert bilist.

Benny svarer:

Skvettlapper var påbudt på alle norske biler fram til 1976 - tror jeg det var. Det er fortsatt påbudt på kjøretøy over 3,5 tonn.

Og tro meg - på de bilene hvor dette er påbudt, er det ramme alvor. Her finnes nøye utarbeidede EU-direktiver for hvordan de skal monteres i forhold til prosentvis dekning av hjulet og sprutvinkel - for bare å nevne noe. Jeg siterer kjapt fra Lovdata paragraf 32 punkt 2 og 1. del om dette:

"Bakhjulene skal være avskjermet slik at sprutvinkelen målt mellom linjen fra hjulets understøttelsespunkt til laveste spruthindrende kant på karosseri, skjerm, skvettlapp e.l. og vegbanen ikke blir større enn 15°. Dette tilsvarer et forhold mellom avstanden fra spruthindrende kant til vegbanen og den horisontale avstanden fra denne kant til vertikalplanet gjennom hjulsentrum ca. lik 1:4."

Jeg mener også å huske at de skal skrås litt innover, slik at en eventuell stein ikke skal sprute over i motsatt kjørebane og treffe motgående bil etter sitt møte med skvettlappen.

Man får fortsatt kjøpt skvettlapper til de fleste biler, til både for- og bakhjul. Da ofte i formstøpt plast tilpasset hver enkelt bilmodell

Men nå er disse små gummilappene som skulle sørge for å beskytte bakenforkjørende mot sølesprut og steinsprut stort sett en saga blott på personbiler. Grunnen til dette tror jeg er at veiene etter hvert ble bedre og bedre - og grusveiene færre og færre.

Men det er klart at strøing på vinterveier fortsatt sysselsetter en del folk i bilglassbransjen. Trolig kunne skvettlapper redusert steinsprut-skader en god del. Både på glass og ikke minst lakk.

På mange veteranbiler er originale skvettlapper fortsatt et populært og tidsriktig tilbehør som mange er villig til å betale mye for å få tak i. Til noen modeller nyproduseres de også.

Men man får også kjøpt dem til nye biler. Da ofte i sett og av formstøpt plast som er spesielt tilpasset hver enkelt bilmodell. Det behøver slett ikke å være noen dårlig ide om man kjører der det strøs med grus, eller på grusveier.

Håper dette var oppklarende.

