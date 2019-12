Desember er høytiden for handlekaos. Da skal det kjøpes inn både gaver, mat og drikke – og mange er ute og handler samtidig. Resultatet er at både veier og parkeringsplasser blir overfylte. Kombinert med stress, den mørke årstiden og gjerne is og snø på veiene, ender vi opp med å krasje mye i årets siste måned.

I desember 2018 krasjet faktisk norske personbiler for over 755 millioner kroner. Det er snaut 40 millioner mer enn i desember året før. Tallene kommer fra Finans Norge.

– Det vil si at det ble krasjet for nesten 25 millioner kroner i snitt hver dag i desember i fjor. Bare med personbiler, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

34 prosent innrømmer at de har krasjet bilen sin når de har det travelt. Tallene kommer fra en undersøkelse utført for Frende Forsikring.

– Nå går vi inn i årets mørkeste måned og sammen med gavehandel, juleavslutninger og glatte veier blir det til mange småbulker. Pass litt ekstra på, ellers blir juleshoppingen fort veldig dyr, sier Ytre-Hauge.

Han ser at elbiler ofte er innblandet i kollisjoner.

– Det blir stadig flere elbiler i markedet og de har ofte deler som er dyre å skifte ut. Det er en av grunnen til at skadene blir dyrere i gjennomsnitt, sier Ytre-Hauge.

Dyrt ekstrautstyr

I desember i 2017 var det mer enn 39.000 uhell med personbiler. I 2018 var antallet redusert til 35.951. Likevel var totalkostnadene nesten 40 millioner høyere i 2018, sammenlignet med året før.

– Snittkostnaden per ulykke er raskt stigende. Det har sammenheng med at biler har mer fancy og dyrt utstyr som sensorer, kameraer og radar i fronten som leser trafikkbildet, sier bileksperten i Frende Forsikring. Når karosseriet på bilen får seg en trøkk blir utstyret også skadet.

– Det gjør at en bulkeskade, som tidligere var relativt billig, nå kan bli veldig dyr, sier Ytre-Hauge.

Bulken behøver ikke være stor, for at regningen skal bli solid.

Dette er bulkedatoene i desember

Blant de fem dagene vi krasjet mest i desember i fjor finner vi to torsdager og to fredager. Torsdag 20. desember var verst i fjor med 1.614 ulykker. På andreplass kommer fredag 21. desember med 1.595 smeller.

– Siste helgen før jul er ekstra utsatt. Mange panikkhandler samtidig som utfarten på vei hjem eller bort for julefeiring er på topp, sier Ytre-Hauge.

Desember er den måneden i året hvor det oppstår flest ulykker i kategorien «påkjørt parkert kjøretøy». Det var 6.248 slike i 2018. Det var også den måneden med nest flest ryggeulykker året sett under ett.

Rygg inn på parkeringsplassen

– Vi stresser inn og ut av parkeringsplasser, kjøpesentre og bykjerner. Med så mange og så dyre erstatningsutbetalinger påvirkes også prisen på bilforsikring, sier Ytre-Hauge.

Han har noen råd for hvordan du skal unngå julebulken i år.

– Ta deg tid og stress ned. Rygg inn på parkeringsplassen. Da har du mye bedre oversikt når du har fylt bilen med julegaver og skal ut igjen. Sørg også for at du har skrapt rutene ordentlig for eventuell is og snø, slik at du har god sikt ut vinduene før du kjører, sier Roger Ytre-Hauge.

Når vi krasjer - og hva vi krasjer med Dette er de største kollisjonsdagene i desember: 20. desember: 1.614 ulykker

21. desember: 1.595

7. desember: 1.578

19. desember: 1.572

6. desember: 1.557 (Kilde: Finans Norge) Dette krasjer vi med i julestresset 1. En annen bil

2. Vegg/stolpe i parkeringshus

3. Mur

4. Gjerde

5. Veikant Kilde: Frende Forsikring)

