Tusk og påtroppende EU-president Charles Michel ga hverandre en god klem under overrekkelsesseremonien i EUs hovedkvarter fredag.

– Europa er det beste stedet i verden, i hvert fall så lenge Europa fortsetter å være et kontinent med frihet og rettssikkerhet, der et samfunn som er klar over sin historie og kultur holder til, sa Tusk før han symbolsk ga fra seg bjella.

– Jeg er sikker på at du, kjære Charles, vil bruke alle dine talenter og egenskaper til å opprettholde vår enhet, sa Tusk.

Michel sa at han vil gå inn for en «fornuftsbasert tilnærming til problemløsning med innovasjon og effektivitet». Han understreket at den grønne økonomien skal prioriteres, og at Europa skal bli mer slagkraftig på verdensscenen.

– I et halvlangt til langsiktig perspektiv er det risiko for ny kald krig mellom USA og Kina. Europa risikerer å bli samtidig skadelidende i denne framtidige konflikten, advarte Michel i et intervju med flere europeiske aviser tidligere fredag.

Senere fredag ettermiddag skal EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker ta et siste farvel foran kameraene. Han etterfølges av Ursula von der Leyen.

Enda en seremoni finner sted søndag da det nye EU-teamet formelt overtar styringen av unionen.

