Råsterk Klæbo utklasset konkurrentene

Johannes Høsflot Klæbo var best i prologen og fulgte opp med å være dominerende i sitt heat i kvartfinalen.

I semifinalen var han overlegen mot Alexander Bolsjunov og tok seg kontrollert videre til finalen.

Der utklasset Klæbo alle og tok en suveren sprintseier i Ruka med tiden 2.39,47. Pål Golberg kom fire sekunder bak og tok andreplassen, dermed ble det dobbelt norsk foran franske Richard Jouve på tredjeplass.

– Jeg prøver alltid å være i forkant og gjøre ting på min måte. Jeg skal gjøre det jeg kan for å være med å kjempe i morgen også. Det er hvert fall veldig godt å få en så bra start på sesongen, sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.

– Hva forventer du kommer fra Bolsjunov og de andre i helgen?

– Du ser at både Pål (Goldberg), Bolsjunov og Emil kommer til å være helt i toppen, det er det ingen tvil om. det kommer til å bli en hard kamp om sammenlagtseieren. Morgendagen blir veldig viktig, og jeg skal gjøre det jeg kan for å være med å kjempe. Så får vi håpe at vi har like gode ski som vi hadde i dag. Det fortjener smørerne, for vi hadde veldig gode ski, sier Klæbo.

Alexander Bolsjunov kom på fjerdeplass, fem sekunder bak Klæbo.

– Han var mye friskere enn meg, jeg var sliten allerede opp siste bakken, sier russeren til TV 2.

– Jeg håper at forholdene og formen min vil være bedre fra løp til løp, sier Bolsjunov om fortsettelsen.

Emil Iversen endte på femteplass.

– Jeg er bare irritert på meg selv at jeg er så langt bak. Du ser i kvartfinalen og semifinalen går jeg veldig bra opp siste bakken. Men jeg var overrasket over at Bolsjunov gikk så sent og rett og slett ødela finalen min fordi at jeg var så langt bak. Jeg kom meg ikke frem, der jeg hadde lyst å gå fort måtte jeg bare ligge bak ham, sier Iversen til TV 2.

Dramatikk i første heat

Semifinalene ble innledet med dramatikk i Ruka. I det første heatet ble russiske Sergej Ustjugov diskvalifisert for tjuvstart, og måtte fikk ikke delta i kvartfinalen.

Norge beste spritner forrige helg, Valnes, Erik Valnes staven og tapte mye tid. Det gjorde at han røk ut i kvartfinalen.

Klæbo og svenske Oskar Svensson tok seg videre til semifinale fra første heat.

Goldberg og Iversen videre fra kvartfinalen

I det andre heatet tok Pål Golberg seg videre som eneste norske i heatet, sammen med Alexander Bolsjunov. Franske Lucas Chanavat kom videre på tid.