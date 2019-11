Under LOs luftfartskonferanse, som ble arrangert torsdag, uttrykte fagforeningen sin bekymring over utviklingen.

LO peker på at Avinor etter omfattende kutt må spare ytterligere 400 millioner kroner neste år.

– Vi er meget bekymret over at den blå regjeringa har pålagt Avinor å spare så mye at det nå rammer sikkerhet, beredskap og arbeidsvilkårene til de som jobber i luftfarten, uttaler LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik til LOs nettside.

Ambulansefly måtte snu

Det ble vist til flere eksempler på at manglende beredskap får konsekvenser for flytrafikken.

I høst måtte et ambulansefly snu mens det var på vei til Kristiansand for å plukke opp en pasient. Årsaken var at det ikke var beredskap om natten på Kjevik lufthavn. Pasienten måtte i stedet fraktes i ambulansebil fra Kristiansand til Oslo.

I en annen hendelse truet en Norwegian-kaptein med å snu underveis fra Oslo til Evenes fordi det ikke var tilstrekkelig beredskap på Evenes.

– I november ville ikke Avinor betale 2,5 timers overtid til en ansatt i brann- og redningstjenesten på Evenes. Da piloten i passasjerflyet fikk vite at det ikke var beredskap, svarte piloten at han ville snu Norwegian-flyet tilbake til Oslo. Dette viser hvordan innsparingene rammer beredskapen, sier Tor Erik Granum i Norsk Tjenestemannslag til LOs nettside.

Mener beredskapen er god

Fri Fagbevegelse skriver fredag at det var Norwegians kveldsfly 8. november som var nær ved å snu. Om flyet hadde returnert til Oslo, måtte passasjerene overnattet i Oslo. Det hadde heller ikke vært noe fly klart til passasjerer som skulle reise fra Evenes til Syden morgenen etter.

Internasjonale regler stiller visse krav til bemanning i brann- og redningstjenesten ved flyplasser. NTL Luftfarten, LO-forbundet som organiserer mange ansatte i luftfarten, mener Avinor praktiserer unntakene i regelverket på en annen måte enn det som har vært hensikten.

Avinor skriver i en epost til Fri Fagbevegelse at beredskapen er meget god og at de opererer innenfor regelverket.

«Luftfartstilsynet er informert og innforstått med vår anvendelse av regelverket. Det meget gode sikkerhetsnivået vi har i norsk luftfart er godt ivaretatt», heter det i eposten.

– Urovekkende

Stortingsrepresentant Sverre Myrli, som representerer Arbeiderpartiet i Transport- og kommunikasjonskomiteen, deler imidlertid LOs bekymring over at innsparingene i Avinor har gått for langt.

– Dette har vi fått tilbakemeldinger på og vi synes det er urovekkende. Avinor har et spareprogram og LO og de ansatte mener bestemt det går ut over sikkerheten, sier Myrli til TV 2.

Han varsler at Arbeiderpartiet vil forfølge denne saken i Stortinget.

– Det har vi allerede gjort, men at situasjonen er så alvorlig som vi fikk presentert torsdag, gjør saken enda mer aktuell. Hvis det er sånn at et spareprogram medfører at beredskapen blir dårligere, så hører det ingen steds hjemme og er svært alvorlig, sier Myrli.