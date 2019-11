Se Liverpool mot Brighton på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag klokken 16.00.

Liverpool bekrefter at Fabinho er ute resten av året med en leddbåndskade i ankelen han pådro seg mot Napoli onsdag kveld.

– Det er selvfølgelig dårlige nyheter, men vi vet ikke hvor lenge han er ute. Det er ganske sikkert at han ikke kommer til å være involvert i juleprogrammet. Det vil ta en stund, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse.

Fabinho er ventet å være ute i seks til åtte uker, skriver Liverpool Echo. Dermed kan han miste så mange som tolv kamper.

– Det er den første skikkelig dårlige nyheten for Liverpool denne sesongen. Han betyr veldig mye. Han har egentlig løst det lille problemet til Liverpool. Én ting er den delen av spillet hans med å dekke store rom og være veldig god i duellspillet, men han har god ballbehandling og er kjapp til å vite hva han skal gjøre til enhver tid, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Ekspert: – En av verdens beste

Fabinho går glipp av VM for klubblag og den avgjørende Champions League-kampen mot RB Salzburg, samt viktige ligakamper.

– Det er ingen tvil om at det er et stort tap for Liverpool, men det er ikke et så vanskelig program de neste ukene, sier Stamsø-Møller.

– For å se hvor god og viktig han er, bare se på den Tottenham-kampen. Da var han verdensklasse. Han har blitt så god at han er en av verdens beste – om ikke den beste – i sin posisjon i verden denne sesongen. Du så det igjen i kampen mot Burnley. Det er en typisk kamp Liverpool kan slite med, men det virker som han nyter å spille litt tøffe kamper, sier TV 2s fotballekspert.

Tror Wijnaldum tar plassen

Georginio Wijnaldum og Jordan Henderson fremstår som de mest aktuelle til å erstatte Fabinho. Mot Napoli gikk Wijnaldum inn i rollen til Fabinho.

– Det mest naturlige er Wijnaldum. Han er den som er nærmest i kvalitet. Det blir Wijnaldum eller Henderson, men ingen av dem er like gode til den rollen som Fabinho, sier Stamsø-Møller.

Fabinho har for øvrig karantene til lørdagens møte med Brighton på grunn av fem gule kort denne sesongen, så han ville uansett ikke kunne spilt kampen.

– Vi er ikke det eneste laget med skader. Vi må håndtere det, og det kommer vi til å gjøre, sier Klopp på pressekonferansen før kampen mot Brighton.

Joël Matip er også ute mot Brighton, bekreftet Klopp. Det er usikkert hvor lenge den tysk-kamerunske midtstopperen er ute.