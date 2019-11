Maiken Caspersen Falla var helt suveren i sprintfinalen.

29-åringen tok kontroll fra start og vant med tiden 3.07.09. Over to og et halvt sekund bak kom svenske Jonna Sundling.

– Det var fryktelig moro. Min største styrke er å løpe i bratte motbakker. Det trener jeg fryktelig mye på, og da er det ekstra gøy å få utnyttet den styrken og vinne her i dag, sier en smørblid Falla til TV 2.

Ane Appelkvist Stenseth ga amerikanske Sadie Bjornsen kamp om tredjeplass, men langrennskometen måtte belage seg på en fjerdeplass, én hundredel bak.

– Det var litt for nære vil jeg si. Jeg trodde lenge jeg skulle ta det, men det gikk litt dårlig på oppløpet. Litt for høye skuldre, og da gikk det som det gikk, sier Stenseth til TV 2.

– Jeg slet litt med feste i dag, og klarte ikke å gå helt avslappet på ski. Det ble mye kaving og jeg mister litt roen av den grunn.

Johaug røk i kvartfinalen

Med syv norske i kvartfinalen ble det ikke mer enn en kvartfinale på åpningssprinten i Ruka for Therese Johaug.

31-åringen endte på fjerdeplass i andre heat, og røk ut på tid.

Det så lenge ut som Johaug skulle klare å kvalifisere seg med tiden 3.07.45, men den tiden ble slått av Tiril Udnes Weng, som endte på tiden 3.05.5 og russiske Natalja Neprjajeva som gikk inn på 3.06.7.

– Det var en bra prolog i dag. Jeg klarte å roe meg ned i kvartfinalen og ligge bak. Jeg hadde bestemt meg for å gjøre det i bakken. Så det var synd at det akkurat ikke skulle gå. Det var veldig nære, men jeg tar med meg en god prolog og en god kvartfinale, og at jeg har et godt utgangspunkt før resten av helgen, sier Therese Johaug til TV 2.

Johaug hadde allerede et lite forsprang på svenske Frida Karlsson, som sammen med Heidi Weng, røk ut allerede i prologen.

Tre norske i finalen

Maiken Caspersen Falla vant den første semifinalen med tiden 3.08, mens Ane Appelkvist Stenseth endte på tredjeplass med tiden 3.08.06. Astrid Uhrenholdt Jacobsen maktet ikke å kvalifisere seg til finalen. 32-åringen endte på femteplass med tiden 3.09.49.

I andre semifinale endte det med tredjeplass Tiril Udnes Weng, men 23-åringen klarte å kvalifisere seg på tid. 3.08.8 var nok til avansement.

Det ble dobbelt svensk i den andre semifinalen. Jonna Sundling tok førsteplassen, mens Stina Nillson ble nummer to.