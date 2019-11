Siden han pensjonerte seg i 2005, har Gunnar Stålsett hatt en ansatt uten arbeidstillatelse.

Påtalemyndigheten har bedt om 45 dagers ubetinget fengsel for 84-åringen, som selv fortalte at han brøt loven i et intervju med Vårt land i sommer.

– Jeg tar siktelsen til etterretning. Jeg har erkjent sakens forhold i avhør og er innstilt på å ta den straffen som måtte komme. Jeg ser for meg at jeg må sone en fengselsstraff. Jeg angrer overhodet ikke, sa Stålsett til TV 2 i går.

Tilståelsessak

Fordi Stålsett har erkjent straffskyld, er saken planlagt å gå som en tilståelsessak. Det er ikke sikkert at Stålsett må møte opp fysisk i tingretten.

– Vi ber om 45 dagers ubetinget fengsel, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sa politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2 i går.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere fredag. Perioden politiet har etterforsket, strekker seg fra 2008 og frem til i dag.

I går sa Meeg-Bentzen at hvorvidt Stålsett fremdeles benytter ulovlig arbeidskraft, vil bli et tema i retten.

Stålsett bekreftet overfor TV 2 at kvinnen som har jobbet ulovlig for ham, fortsatt gjør dette.

Krass kritikk

En rekke jurister og politikere kom torsdag med krass kritikk mot den varslede fengslingen av den profilerte pensjonerte biskopen.

– Det er hardt og urettferdig. De har valgt å håndheve dette på en streng måte, og det er jeg uenig i. Politi og påtalemyndighet har en betydelig grad av skjønn, men de har valgt å gå ut på en hard måte, sa Mads Andenæs, jusprofessor ved Universitet i Oslo.

Justisminister Jøran Kallmyr mener imidlertid at Stålsett må behandles som alle andre.

– Gunnar Stålsett var en profilert biskop og senterpartipolitiker, men han erkjenner samtidig å ha brutt norsk lov. Da må han straffeforfølges av den uavhengige påtalemyndigheten og eventuelt dømmes av domstolen på lik linje som sine medborgere, sa han til VG.