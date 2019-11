Vegansk juletallerken med «vegisterkaker», rosenkål med nøtter og hasselbackpoteter

Spe med buljong/bløtevann til du får en tykk og fin saus. Visp jevnlig. Ha til slutt i soppblandingen, salvie og timian. Smak til med salt og pepper. Skru varmen ned og la sausen småkoke fram til servering.

Vegetarbloggens rosenkål med sennep og nøtter

(4 porsjoner)

Du trenger:



• 200 g hasselnøtter

• 400 g rosenkål

• 2 kinesisk hvitløk

• 3 ss olje til steking

• 1 ss dijonsennep

• Salt og pepper

Slik gjør du:

Grovhakk hasselnøttene. Skjær den harde bunnen av rosenkålene, del de deretter i to. Finhakk eller riv hvitløk.

Varm opp en stekepanne til medium/høy varme. Ha først i hasselnøttene og rist de til de begynner å få farge. Legg de til sides. Ha deretter olje i pannen og ha i rosenkål og hvitløk. Stek mens du rører på de i 3-4 minutter. Skru varmen ned til medium. Stek videre i 3-4 minutter til, vend deretter inn sennep, salt og pepper.

Dryss nøttene over rett før servering.

Veganmannens nøttestek (4 porsjoner):

Du trenger:



• 1 løk

• 3 hvitløksfedd

• 1,5 dl tørre røde linser (kokes opp i ca. 3 dl vann) eller 3 dl ferdigkokte linser

• 200 gram nøtter (valnøtter, hasselnøtter, mandler eller cashewnøtter)

• 1 ts røkt maldonsalt

• 1 ss BBQ-saus

• Ca 25 gram fersk bladpersille eller kruspersille (ca. 3 ss)

• 10 biter med tørket aprikos (hakkes i små biter)

• 1 ts muskat

• 1 ts løkpulver

• Litt chillikrydder

• 1 ts koriander

• 1 ts ingefær pulver

• 1/2 ts nellikpulver

• 1 ts karri

• 0,8 dl grønnsaksbuljong

• En halv pakke vegansk butterdeig

• 25 gram brødsmuler eller havregryn

• Salt og pepper

• Ta ut butterdeigen fra fryseren så den kan begynne å tine.

Slik gjør du:

Skyll de tørre linsene i en sil, og kok i 15-20 min. Eventuelt kan man bruke ferdigkokte linser.

Hakk opp løk og hvitløk. Stekes i noen minutter. Sett det så til siden.

Hakk opp nøtter i foodprosessor (jeg liker å ha litt biter, ikke helt melete) og bland i en bolle med løken, krydder, linsene og buljongen. Du kan bruke akkurat de nøttene du liker selv. Bland inn brødsmuler eller havregryn til ønsket konsistens og smak til med salt og pepper. Ta gjerne mer krydder om du ønsker det, eller legg til andre krydder eller urter du liker. Kjevle ut butterdeigen og putt blandingen i midten, pakk deigen rundt.

Stekes på 200 grader i 40-45 min. Ta den ut når den har blitt god og gyllen i fargen.

NB: Tåler du ikke gluten? Bruk glutenfrie havregryn og dropp butterdeigen. Stek den i en brødform isteden (husk bakepapir).

Vegetarbloggens riskrem

(4 personer)

Du trenger:

• 1 desiliter grøtris

• Litt salt

• 2 desiliter vann

• 2,5 desiliter soyamelk

• 2,5 desiliter kokosmelk

• En spiseskje sukker

• Vispet havrefløte

Slik gjør du:

Kok opp ris, salt og vann under lokk. Spe med melk, og la det småkoke i ca en time. Rør av og til. Når grøten er ferdig blander du inn sukkeret, og setter til avkjøling.

Like før servering blander du inn havrekrem til du får ønsket konsistens. Server med bærsaus, og glem for all del ikke mandelen!