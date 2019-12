Tromsø er et av de seks lagene som er med i nedrykksstriden, og meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen, tror snøværet kan skape utfordringer.

– Tromsø får dårligst vær. Det kan det bli mye snø, sterk vind og storm. Stabæk skal reise opp dit og lande der, så det er en mulighet for at det kan bli et problem.

Sjekk værmeldingen her!

Det verste været i Tromsø er over utpå søndag formiddag. Opp mot kampstart søndag kl. 18 meldes det om minus to grader og kanskje noe snøvær.

– Blir dårligere kvalitet på spillet

Sportssjef i Stabæk, Inge André Olsen, avfeier meteorologens bekymringer, og tror arrangørene i nord gjør banen klar til kampstart.

– Jeg tror hverken Stabæk eller Tromsø vil spille med en halvmeter snø, så de gjør alt de kan. Det blir nok topp forhold, sier Olsen.

Daglig leder i Tromsø, Kristian Høydal, føler seg trygg på at kampen spilles som planlagt, men utelukker ikke at snømengden kan bli problematisk.

– All snøen som kommer før kampen er uproblematisk, men utfordringen er snøfall under kampen. Det blir dårligere kvalitet på spillet med mye snø på banen, og det er ikke bra for nivået i Eliteserien, mener Høydal.

– Vi jobber i motvind

Temperaturen kryper nedover på gradestokken i Lillestrøm. Det er meldt minus seks grader søndag kl. 18. Daglig leder, Robert Lauritsen, tror det kan bli vanskelig å spille på banen dersom det blir kaldere mot kampstart.

– Det er meldt kaldt, det er det ingen tvil om. Vi jobber i motvind, og hvis det blir mellom ti og femten minusgrader, så blir det store utfordringer. Da kan snølaget oppå banen fryse, påpeker Lauritsen.

På Lerkendal er varmen skrudd opp og en frivillig beredskapstropp blir satt inn på kampdag. Værvarselet melder om minus én grad, muligheter for snø, samt noe vind.

– Vi har forberedt oss som vi ellers gjør mot en vanlig kamp. Vi vet at det er enklere å fjerne snø fra kunstgress enn naturgress og om det kommer mye snø, så må banen børstes, sier stadionsjef Roar Munkvold.