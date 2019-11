Unai Emery er ferdig som Arsenal-manager, bekrefter London-klubben på sine nettsider.

Torsdagens 1-2-tap for Eintracht Frankfurt i Europaligaen var det siste den siste kampen Emery fikk som Arsenal-manager. Arsenal har ikke vunnet på sju kamper – den verste rekken for hovedstadslaget siden 1992.

Det er 18 måneder siden Emery ble ansatt som etterfølgeren til Arsène Wenger. Han ledet Arsenal til femteplass i ligaen og finale i Europaligaen på sin første sesong.

Arsenal ligger på åttendeplass i Premier League med ni poeng opp til byrival Chelsea på den viktige fjerdeplassen.

– Det var en «dead man walking». Det var rett og slett ingen vei tilbake. De siste ukene kunne du se at det ikke var noe håp for å snå det. Det er bra at han er ferdig, for det var trist å se hvordan en mann som helt åpenbart prøvde ikke fikk til noe. Det gikk fra misnøye til hat, og da er det like greit å bli ferdig og prøve noe annet, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Fredrik Ljungberg tar over det midlertidige manageransvaret. Neste kamp er borte mot Norwich søndag ettermiddag.

– Arsenal må ikke haste med å få inn en mann bare for å få inn en. Det viktigste er å få riktig mann. De har hatt lister før Emery ble ansatt, så de gjorde en grundig speiding og kartlegging da. Det er veldig forskjellige ruter de kan gå, sier Stamsø-Møller.

– De kan gå for det stabile, rutinerte med folk som Rafa Benítez eller Massimiliano Allegri, eller den litt mer risikable linjen med unge managere som Julian Nagelsmann eller Eddie Howe, fortsetter Stamsø-Møller.

– Hvilken manager passer dagens Arsenal-stall?

– Akkurat nå trenger de en mann som setter sammen et lag, og jeg tenker at den beste for den ideen er Benítez. Det trengs forandringer i den stallen, men det er mye potensial der. De mangler klasseforsvarsspillere, men med litt mer konservativ fotball uten å åpne seg så mye, kan det bli enklere for de forsvarsspillerne som allerede er der, mener Stamsø-Møller.

Benítez er for øyeblikket manager i kinesiske Dalian Yifang.

Ifølge BBC er Wolverhampton-manager Nuno Espirito Santo en aktuell erstatter. Portugiseren ville ikke kommentere spekulasjonene torsdag.