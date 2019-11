Tusenvis har vist sin støtte til Daniel (13), etter at han delte en YouTube-video der han beskriver en tøff ungdomstid preget av mobbing.

– Jeg har blitt mobbet i seks-syv år. Jeg har hatt lyst til å fortelle dette lenge. Jeg har ikke turt å fortelle det til noe før for litt siden, sier han til God morgen Norge.

Etter at VG delte historien hans i forrige uke, tok det virkelig av med oppmerksomhet rundt 13-åringen.

Ble overrasket på direkten

I YouTube-videoen som har rørt nordmenn den siste uken, forteller Daniel at det er sårende å bli kalt overvektig av klassekamerater. Han blir også til stadighet mobbet for at han er under 1.60 centimeter høy, forteller han.

– Man tror at man ikke er verdt noe, men alle er perfekte på sin egen måte, sier han i YouTube-videoen mens tårene triller.

Dette budskapet har gjort nordmenn varme om hjerterota.

Til og med den verdenskjente artisten Andreas Haukeland, bedre kjent som «Tix», har fått med seg historien til Daniel. Derfor overrasket han 13-åringen under direktesendingen til God morgen Norge fredag morgen.

– Det er så tøft gjort, Daniel. Jeg sliter litt med å formulere meg. Det er voldsomt inspirerende gjort. Jeg tror du er en inspirasjon for mange andre som sliter med det samme, sier han.

Youtuberne «Randulle» og «farbr0r» hadde også sendt en hilsen til den tøffe ungdommen, og Daniel ble sittende totalt målbundet.

Møtet mellom kjendisene og Daniel kan du se i videoen øverst i saken.

Sympatiserer med mobberne

Mamma Tone, som også gjestet God morgen Norge denne fredagen, sier at hun er den eneste som har visst om mobbingen.

Det har vært vanskelig for henne å hjelpe sønnen, da mobbingen kom fra personer fra flere trinn på skolen.

– Jeg sa ifra til skolen. De sa ifra til barna, og foreldrene fikk vite det, sier hun.

Mobbingen stanset ikke selv om foreldrene fikk beskjed. Daniel tror dette kan skyldes at mange som mobber ikke er klare over at det er nettopp det de gjør. Derfor kan det også være vanskelig for foreldrene å tro på at barna deres mobber, mener sørlendingen.

– Det er en årsak til at folk mobber. Jeg tror kanskje de har noe trist de vil få ut. At de er lei seg, men tør ikke å si noe. Derfor tar de det ut på en annen person, mener hun.