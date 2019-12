Solskjær har kopiert hovedsymbolet på nedturen: – Feil å sammenligne

Se Manchester United-Aston Villa søndag 17.30 på TV 2 Sport Premium!

Ole Gunnar Solskjærs tid som Manchester United-manager har virkelig vært en berg-og-dalbane.

Etter en utrolig start, med 26 av 30 mulige poeng i ligaen og avansement i det som var av cuper, har det siden vært mer utforbakke for nordmannen i sjefsstolen hos en av verdens mektigste fotballklubber.

Forut for søndagens kamp mot Aston Villa har han ledet dem i totalt 34 ligakamper, det samme antallet som David Moyes fikk i den miserable 2013/14-sesongen før skotten måtte forlate sin post som manager.

Og utrolig nok har Solskjærs United tatt nøyaktig like mange poeng som det Moyes' United tok på tilsvarende antall kamper den gang.

– Resultatene under Moyes var mer oppsiktsvekkende enn hva tilfelle er for United nå. Da var de en stormakt, men siden den gang har det blitt gjort mange feil som har resultert i en medioker spillerstall, sier Simen Stamsø-Møller.

United-supporter: – Formildende omstendigheter

TV 2s fotballekspert får støtte av Eivind Holth, journalist for united.no, som mener sammentreffet sannsynligvis forteller mest om hva som har skjedd med Manchester United siden Sir Alex Ferguson gav seg, og Moyes overtok, i 2013.

– Konteksten i dag er at Solskjær jobber under formildende omstendigheter. Alle ser at det ikke er nok kvalitet i stallen og at det aldri var realistisk å tette alle hullene på én sommer. Klubben gjentar til stadighet at dette er et langtidsprosjekt og at arbeidet med en «cultural reboot» er godt i gang, sier han.

Solskjær har tatt 57 poeng på sine 34 første ligakamper, nøyaktig like mange som Moyes tok før han fikk sparken.



Samtidig: Ett mindre enn Pochettino, to mer enn Klopp.



Holth, som selv twitret de noe oppsiktsvekkende tallene tidligere denne uken, mener derfor at det er feil å sammenligne de to managernes resultater.

– For Moyes var det andre forutsetninger. Han tok over et mesterlag, men hadde ikke hodet over vann. Det er overraskende at Solskjær og Moyes står likt resultatmessig, men troen på Solskjær og optimismen rundt laget som bygges og den fotballen de tilstreber å spille er fortsatt stor. Stemningen og glimtene av United-fotball trumfer resultatene – i alle fall enn så lenge. På bakgrunn av dette er det feil å sammenligne resultatene på nåværende tidspunkt, sier Manchester United-journalisten.

Tatt mer poeng enn Klopp gjorde i tilsvarende periode

31-åringen har vært skribent for de norske Manchester United-supporternes nettsted siden 2017, og påpeker i sin tweet at også andre managere som man gjerne liker å sammenligne seg med har prestert relativt likt med Solskjær og Moyes.