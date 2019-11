Rundt 200 kofferter og bager er stjålet.

– En lastebil som skulle frakte bagasje fra et hotell til flyplassen i Santiago i Chile, ble utsatt for et ran natt til torsdag, sier kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten, Hanne Taalesen til TV 2.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Vi har lokalisert lastebilen, men vi har ikke funnet den stjålne bagasjen, sier hun.

Skipet lå til kai i byen Punt Arenas i Chile, og skal etter planen til Antarktis.

– Gjestene som er rammet har fått tilbud om kompensasjon. De fleste har tatt i mot dette, men 15 passasjerer har valgt å avbryte reisen, sier Taalesen.

Ingen gjester skal ha vært involvert i hendelsen.

– Vi vet ikke hvem som står bak ranet. Lokalt politi etterforsker saken, sier hun.

Lastebilen eies og drives av et lokalt firma Hurtigruten har samarbeidet med i lang tid. Firmaet sier de aldri har opplevd noe lignende.

Siden oktober har enorme protester preget Chile. De demonstrerer mot de politiske og økonomiske forskjellene i landet. De vil ha ny grunnlov, og omfattende reformer innen helse, utdanning og økonomi.

