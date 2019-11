Langrennsløperne Andreas Veerpalu (Estland), Karel Tammjärv (Estland) og Aleksej Poltoranin (Kasakhstan) er alle utestengt i fire år for dopingskandalen som ble rullet opp under ski-VM i Seefeld i år.

I tillegg er den estiske treneren Mati Alaver og legenden Andrus Veerpalu, som også er faren til Andreas, utestengt i fire år for innblanding. Veerpalu har to VM-gull og to OL-gull fra sin aktive karriere.

Algo Kärp fra Estland har allerede erkjent doping og er utestengt i fire år.

Dopingstraffene ble offentliggjort av Det internasjonale skiforbundet (FIS) på en pressekonferanse i finske Ruka i forbindelse med åpningen av verdenscupen fredag formiddag, skriver svenske Expressen.

Fra før er østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf utestengt i fire år. Alle fem løperne ble avslørt av en razzia i Seefeld.

– Jeg gjorde mitt livs tabbe, uttalte Hauke nylig til Expressen.

Andreas Veerpalu har tidligere gått på skigymnaset på Meråker.

– Jeg hører at en kompis av meg er blant de involverte. Andreas har bodd i Meråker, hos et vennepar av familien min. Hvis dette stemmer, er jeg fryktelig skuffet over ham, uttalte Emil Iversen da dopingskandalen ble rullet opp.