Moxnes om skatte-tabben: – Uakseptabelt

Bjørnar Moxnes (Rødt) raser mot regjeringen, etter at det ble kjent at Skatteetaten har funnet 17 500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Skatteetaten har uttalt at alle de berørte vil bli kontaktet før jul. Moxnes mener at det på dette tidspunktet bør være helt ryddet opp, og at berørte må få pengene sine innen jula kommer.

– Dette er helt uakseptabelt. Her må regjeringa sørge for at det blir ryddet opp og gi folk tilbake pengene de har krav på, helst før jul, sier Moxnes til TV 2.

– Uakseptabelt

Moxnes mener det er beklagelig at dette rammer dem som allerede er i en presset økonomisk situasjon.

– Mange av de som er rammet av dette har i utgangspunktet en presset økonomi, og det er selvfølgelig helt uakseptabelt at man på toppen av dette skal utsettes for en sånn urett, sier han.

Moxnes forteller at han synes regjeringen sender ulike signaler.

– Dette har skjedd i en periode der regjeringa har gitt tydelige signaler om å være beinhard når det gjelder å kreve penger tilbake fra trygdemottakere. Men regjeringa synes tydeligvis ikke at det er like viktig å sørge for å ivareta trygdemottakernes rettigheter, forteller han.

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen, saksordfører for trygdeskandalen i Stortinget, sier at hun forventer at Skatteetaten, som Nav, snarest gir folk tilbake pengene sine.

– Dette er nok en grov urett mot trygdede og sykmeldte. Først har folk fått inndratt penger urettmessig, og så har de måttet skatte av dem. Det viser at mennesker i sårbare situasjoner har blitt dårlig behandlet i mange år uten at de ansvarlige har ryddet opp, sier Hansen.

SV: – Velferdsstaten må komme på sporet igjen

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, støtter Rødt og Ap i at dette nok en gang går utover de svakeste gruppene i samfunnet.

– Igjen og igjen ser vi at de gruppene som ofte har minst i utgangspunktet behandles feil og lemfeldig av staten. Det er svært alvorlig, fordi mange i denne gruppen rett og slett ikke har muligheten til å finstudere skattemeldingen sin, sier hun.

SVÆRT ALVORLIG: Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener dette er en svært alvorlig sak. Foto: Berg-rusten, Ole

Kaski mener at dette er en sak man bør forvente at Skatteetaten har kontroll over.

– Denne saken er ikke vanskelig: Disse menneskene skal åpenbart ikke betale skatt av en inntekt de ikke har hatt, sier hun.

Nå etterspør Kaski en gjennomgang av hvordan de som mottar støtte fra det offentlige blir behandlet.