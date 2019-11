Fredag morgen opplyste skattedirektør Hans Christian Holte at de har oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til Nav har fått korrekt skatteberegning.

Dette ble oppdaget etter Skatteetatens gjennomgang av sakene om Navs feiltolkning av EØS-reglene.

Det var NRK som først omtalte saken. Skattedirektøren bekreftet opplysningene etter at kanalen stilte spørsmål om skatteberegningen.

– Unødvendig

I gjennomgangen har Skatteetaten funnet rundt 17.500 personer som siden 2016 har tilbakebetalt en ytelse til Nav, som ikke viser seg å være riktig.

Rolf Lothe er fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han mener denne saken er både alvorlig og unødvendig.

– Både Nav og Skatteetaten har gjort feil. De har gode systemer for å fange opp denne type ting, og det er alvorlig at de ikke har oppdaget dette, sier Lothe til TV 2.

Fagsjefen mener alle kan gjøre feil, men at de bør ha rutiner og systemer som fanger opp slike saker.

– Det er litt sløvt, rett og slett, sier han.

– Hvor alvorlig er dette?

– For dem det gjelder er det klart at det er alvorlig. Det varierer mellom beløp og livssituasjoner, men jeg vil beskrive det som en skandale, sier Lothe.

Svekker tilliten

Skatteetatens undersøkelser viser at beløpet på sakene er i størrelsesorden fra 500 kroner til 5000 kroner per person i skatt. I tillegg er det noen beløp som trolig er betydelig høyere, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Fagsjefen i Skattebetalerforeningen mener nå at Skatteetaten må rette opp feilen, og at det er viktig at tilliten gjenopprettes.

– De må gå nøye gjennom denne saken, samt sine egne rutiner og systemer. Ting har blitt mer automatisert og skattemeldingen er forhåndsutfylt, og da er det lett å tenke for oss at det ikke er noe vi må passe på. Men man kan få en falsk trygghet, og det er det viktig at Skatteetaten er oppmerksomme på, sier Lothe.

Han mener både denne saken og Nav-skandalen gjør noe med tilliten folket har til Skattetaten og Nav.

– Spesielt Skatteetaten har høy tillit i befolkningen, og det er viktig at de har det. Derfor er det viktig at de nå gjør noe for å gjenopprette tilliten, og at de går gjennom rutinene sine, sier Lothe.