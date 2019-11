Advokater slipper fengselstraff i narkotikasak: – Et realt mageplask

De var begge tiltalt for å ha hatt befatning med deler av eller hele beslaget på 87 kilo amfetamin.

Fredag ble det kjent at den ene advokaten dømmes til samfunnsstraff i 340 timer, mens den andre frikjennes.

Det bekrefter forsvareren til advokaten som ble dømt til samfunnstraff, Jan Christian Kvanvik til TV 2.

– Min klient er lettet, glad for at tingretten har gjort en grundig vurdering, sier Kvanvik.

Han klient erkjente under rettssaken å delvis ha hatt befatning med amfetaminen, men kun 1,9 kilo. Han erkjenner også å ha oppbevart en mindre mengde kokain, noe han noe han var anklaget for i et annet tiltalepunkt.

– Vi har hele tiden hevdet at påtalemyndighet har vært altfor ambisøse da de tok ut denne tiltalen på organisert narkotikakriminalitet. Dette er det man kaller et realt mageplask, sier forsvareren.

Totalt satt det fem personer på tiltalebenken. Dommen er foreløpig ikke offentliggjort, men de tre andre fikk fengselsstraffer, ifølge forsvareren.

TV 2 har på det nåværende tidspunktet ikke lykkes å få en kommentar fra aktoratet.

Det var NRK som omtalte saken først.

Tyskeren som av påtalemyndigheten ble utpekt som hovedmannen, ble dømt til seks års fengsel, og inndragning av 2 375 000 kroner.

Serberen som ble funnet med 66 kilo amfetamin på et hotellrom i Tromsø ble dømt til ni års fengsel.

En nordmann som skal ha bidratt til salg av amfetaminen dømmes til fengsel i to og et halvt år, og inndragning av 380 000 kroner.

Tilfeldig beslag

Beslaget ble gjort ved en tilfeldighet i 2017.

Politihunden Igor ble tilkalt sammen med sin hundefører til Kongsbakken videregående skole i Tromsø.

Rektor ved skolen hadde blitt varslet om at det luktet hasj i området, og ønsket at politiet skulle undersøke.

Men da Igor ankom skolegården var han mer interessert i nabogården, der Ami Hotell ligger.

Hotellet var helt fullt på dette tidspunktet. Igor markerte etter hvert utenfor en luftventil, og hundeføreren tilkalte forsterkninger.

Da politiet tok seg inn på et hotellrom, fant de en serbisk mann, og 66 kilo amfetamin.

Gjemte narkotikaen i et hemmelig rom

Beslaget utløste en massiv etterforskning hos Troms politidistrikt. Under etterforskningen avdekket politiet det de mener var ytterligere én innførsel på 17 kilo amfetamin til Tromsø ett år i forveien, i 2016.

Politiet sa i etterkant av dette at de mener de har kvalt et organisert nettverk, bestående av tyske og norske statsborgere.