Lørdag er det VM-start for Norge, og deres første motstander er Cuba. Men én dag før de to lagene møtes på parketten, vet ikke landslagsspillerne mye om motstanderne.

– Vi vet ingenting om dem. Vi skal se litt video etter treningen i dag, men jeg har ingen anelse om hvordan de spiller, eller hvilke spillere de har. Så det blir gøy å se, sier Camilla Herrem til TV 2.

– Men det er jo et lag som vi bør slå, uansett. Jeg tror det blir viktig at vi går utpå imorgen og følger den planen vi skal gjøre. Det blir viktig at vi spiller en god kamp, og får en god følelse inn mot kamp nummer to, legger hun til.

Silje Solberg vet også lite.

– Akkurat nå vet jeg ingenting, sier Norges målvakt da TV 2 snakker med henne fredag morgen.

– Vi har en video som vi får se i kveld, så håper jeg virkelig at det holder. Vi må stole på egne ferdigheter, rett og slett. Vi skal være et bedre lag, fortsetter hun.

Trener Thorir Hergeirsson har satt seg litt mer inn i deres første motstander og kunne forteller følgende om Cuba:

– Vi vet at de er litt sånn som Angola var før, litt sånn som lag fra Sør-Amerika og Afrika kan være. De er atleter, fysisk robuste spillere, eksplosive og gjennombruddspillere. Men det er lite systematikk. Det er ikke typisk europeisk, for å si det sånn. Du vet ikke helt hva du får, og de gjør litt uventede ting. Det er egentlig mønsteret deres, at det er litt uforutsigbart, sier landslagstreneren og understreker:

– Men det er et lag Norge skal slå. Vi må være forberedt og ydmyke i forhold til at de kan en del håndball. Det er ingen «walk over». Det er en kamp der vi må jobbe for å vinne.

Stine Bredal Oftedal legger vekt på at det er viktig at Norge får en god start på VM.

– Jeg håper vi får en god kamp mot Cuba, hvor vi kan rullere på spillere og få den gode seieren som vi skal.