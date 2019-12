Nye biler blir stadig mer avanserte. Her handler det blant annet om en rekke assistentsystemer som skal bistå sjåføren.

Ett av disse er TPMS, som er en forkortelse for Tire Pressure Monitoring System.

Dette er et overvåkningssystem for lufttrykket i bildekkene dine. Systemets oppgave er først og fremst å bidra til økt sikkerhet ved at du får tidlig varsel om feil lufttrykk i ett eller flere dekk.

Så langt alt vel. Men det er ikke alltid dette systemet fungerer helt som det skal. Det erfarer mange norske bileiere særlig på denne tiden av året.

Innført i 2014

Temperaturen svinger mye i overgangen mellom høst og vinter. Da faller også trykket i dekkene – og den gule varsellampen om lavt dekktrykk begynner å lyse.

– Dekktrykk-varselet er et system som kan oppleves irriterende. Dukker lampen opp, er det viktig å ikke ignorere den, men sjekke tilstanden til dekkene, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

TPMS har vært påkrevd i biler solgt i vår del av verden etter 1. november 2014. TPMS har sensorer som varsler om at trykket faller i dekket. Det kan skje ved plutselig temperaturfall fordi luften komprimeres og trykket faller - eller i verste fall har du punktert.

Gamle dekk er ikke lenger så stort problem

Viktig å stoppe

Hensikten med sensoren er rett og slett å øke trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket.

– Lufttrykk er viktig for å ha bra veigrep. I tillegg reduserer det slitasjen på dekkene dine og gir deg mindre utgifter til drivstoff, forklarer Sødal, i en pressemelding.

– Lyser varsellampen mens du er på veien, er det viktig å stoppe og sjekke om du har punktert. Har du ikke det, betyr det at du har for lite trykk i dekkene. Ta derfor turen innom bensinstasjonen og sjekk dekktrykket, fortsetter han.

Kjøpte nye dekk – men de var tre år gamle

Tilbakestille systemet

Noen ganger krever bilen at du tilbakestiller eller nullstiller systemet for å få vekk varsellampen. Alle biler tilbakestiller sensorene forskjellig.

– Må du tilbakestille systemet, er instruksjonsboka stedet du finner ut hvordan du gjør det. Får du det ikke til, må du rett og slett oppsøke et verksted, avslutter Sødal

Kjører du en bil kjøpt før 2014, har du ikke samme overvåkingssystem. Da er det desto viktigere at du sjekker dekktrykket med jevne mellomrom.

Mange opplever at dekktrykklampen lyser etter dekkskift. Da er det viktig å sjekke dekktrykket. Foto: Scanpix

Slites ikke så mye på midten

Hva er så "riktig" dekktrykk?

– Ofte er det bedre med litt for mye luft framfor litt for lite, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– I alle fall om man har brede dekk, som her en tendens til å slites skjevt, legger han til.

Begrunnelsen han gir er som følger:

– Moderne dekk slites i liten grad på midten, med for mye luft. Slik vi tradisjonelt er "opplært" til å tro. De slites faktisk mest på midten hvis det er for lite luft i dem, veldig mange er ikke klar over akkurat det, sier Benny.

10-15 prosent

– Årsaken er at med dagens brede dimensjoner, vil midten av slitebanen slynges fremover på grunn av sentrifugalkraften når det er for lite luft i dekket. Med mer luft, strammes hele dekket mer opp. Derfor kan det være smart å øke dette noe.

– Kanskje 10 prosent og i alle fall ikke mer enn 15 prosent, som en tommelfingerregel. Man bør følge litt med på dekkene for å sjekke "ståa" underveis og eventuelt korrigere, anbefaler Benny.

Helt gratis – og kan spare deg for tusenlapper

Sjekke en gang i måneden

Hva som er riktig lufttrykk ser man i instruksjonsboken til bilen, i dørkarmen eller på en plakat ved luftfylleren på bensinstasjonen. Det oppgis også hvor mye luft man skal ha i dekkene hvis bilen er fullastet, noe den ofte er om man skal på ferie.

Når man vet hva som er rett lufttrykk, er det bare å fylle ekstra eller eventuelt slippe ut litt luft. Det er også viktig å huske at lufttrykket kan endre seg, så det anbefales at man sjekker dette for eksempel en gang i måneden.

Mye bagasje og mange mennesker i bilen, for eksempel på ferietur, krever også ofte noe mer luft i dekkene.

