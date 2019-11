Skattedirektør Hans Christian Holte beklager til dem som har betalt tilbake ytelser til Nav uten å få tilbake skattepengene de har krav på.

– De har ikke fått korrigert sitt tidligere skatteoppgjør, slik de skulle. Det beklager vi og rydder nå opp, sier Holte.

Det var NRK som først omtalte saken.

Gjennomgang

I Skatteetatens gjennomgang av sakene om NAVs feiltolkning av EØS-reglene er det oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV har fått en korrekt skatteberegning.

Dette skriver skatteetaten i en pressemelding.

I denne gjennomgangen har de funnet rundt 17.500 personer som siden 2016 har tilbakebetalt en ytelse til nav.

– Dette ryddes det nå opp i, skriver skatteetaten.

Vet hvem det gjelder

Skatteetaten skriver at de vet hvem de 17.500 personene som er rammet av dette er. Disse vil bli kontaktet av skatteetaten og motta nye skatteoppgjør.

– De vil få tilbake tidligere betalt skatt dersom de har krav på det, sier Holte.

De berørte trenger ikke gjøre noe selv og vil bli kontaktet før jul.

Skatteetatens undersøkelser viser at beløpet på sakene er fra 500 kroner til 5000 kroner per person i skatt. Det er likevel noe beløp som trolig er betydelig høyere, skriver skatteetaten.

– Alle saker vil få en individuell behandling i Skatteetaten, understreker skattedirektøren.

Mangelfulle rutiner

Skatteetaten innrømmer at de har hatt mangelfulle rutiner og at dette er grunnen til at ikke alle NAV-saker har blitt korrigert. Dette vil skatteetaten nå endre på.

De har funnet flere eksempler på saker hvor det har vært mangelfull oppfølging. Skattetaten trekker fram en sak der det er tydelig at det ikke har vært ordentlig oppfølging.

I saken har en person fått 15 000 kroner i trygd fra nav og betalt 3000 i skatt. Personen fikk utbetalt 12 000 kroner av NAV, men fikk så beskjed om å tilbakebetale hele trygden, altså 15 000 kroner.

De 3000 skattekronene skulle blitt tilbakebetalt fra NAV, men det skjedde ikke. Skatteetaten har ikke fulgt opp saken og ser på dette som et eksempel på mangelfull oppfølging.

Krevd en milliard

Hvert av de siste fem årene har Nav krevd tilbake rundt én milliard kroner fra folk som er avhengig av ytelser fra Nav, ifølge NRK. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

Kanalen skriver at da de stilte spørsmål om skatt på ytelser som folk har betalt tilbake til Nav, undersøkte Skatteetaten sakene.

– Vi har avdekket at vi har flere saker der vi må justere skatteberegningen, sier skattedirektør Holte.

(NTB/ TV 2)