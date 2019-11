Landslagstrener Eirik Myhr Nossum og hans løpere starter i dag jakten på den gule trøya, det synlige beviset på at du er best i verden.

Verdenscupåpningen i Ruka betyr at det skal deles ut totalt 350 poeng, 200 poeng til sammenlagtvinneren på søndag etter de tre løpene. I tillegg er det 50 poeng til vinneren av de enkelte løpene.

Superoptimist

– Jeg har håper at jeg minst har to gutter på pallen når vi avslutter på søndag, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

– Det var friskt, starte sesongen med tapetsering av seierspallen?

– Ja, vi har to løpere som har uttalt at målet er å vinne verdenscupen sammenlagt, Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen, og da forventer jeg at de er i toppen her. Og jeg har flere som er sultne.

– Men etter å ha vunnet alt under VM i Seefeld, er det ikke da en fare for at man lener seg bittelitt tilbake i en sesong hvor det hverken er VM eller OL?

– Men jeg vet jo at våre gutter må være skjerpet fra første stavtak. Vi husker jo godt et år tilbake her da fikk vi kjørt oss mot russeren Alexander Bolsjunov. Og Finlands Iivo Niskanen har jo uttalt at han i år vil kjempe om sammenlagttrofeet og han er nok ivrig på å vise seg fram på hjemmebane. Spesielt på det klassiske løpet lørdag blir han sterk.

Ikke hvilt

Nossum lover at de ikke har hvilt.

– Vi har prøvd å ta et steg videre, altså bli bedre. I det så ligger det mye kalkulert tro, mye risiko fordi vi ønsker å utvikle oss, sier lanslagstreneren.

– Vi ønsker på ingen måte å kjøre samme opplegget som i fjor. Jeg tror ikke det hadde vært godt nok og det tror jeg hadde fått oss til å sovne litt. Vi har trent litt annerledes, vi har trent mer også litt med tanke på det kommende OL. Og vi vet at det er utrolig mange renn i årets verdenscup, flere enn det har vært før. Derfor må de som skal kjempe om sammenlagtseieren være bedre trent enn før fordi de kommer til å gå så mange skirenn at de ikke har tid til å trene fra nå og fram til mars, sier han.