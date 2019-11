Black Friday er i gang – duket for tidenes handlefest

Butikker landet over har vært preget av en rekke tilbud hele uken. Norske forbrukere har allerede handlet for rekordsummer under den såkalte Black Week.

Fredag er det duket for den største tilbudsdagen av alle – Black Friday.

Køer før åpningstid

Fredagen kan føre til kaotiske tilstander på mange av landets kjøpesentre, deriblant Oslo Fashion Outlet i Vestby.

Senteret var først ut med Black Friday i Norge for ni år siden, og er kjent for sine store folkemengder under handledagen.

TV 2 er på plass i Vestby for å dekke kjøpsfesten direkte utover morgentimene.

Senterleder Lars Pedersen forventer 25 000 besøkende på Oslo Fashion Outlet i løpet av fredag, men sier kundene skal føle seg trygge i kaoset.

– Det blir jo litt kaos i forbindelse med at det er mange mennesker, men vi har tatt forhåndsregler. Vi har leid inn ekstra vektere og ekstra personell. Vi har ti års erfaring med Black Friday, så vi har god kontroll, sier Pedersen til TV 2.

Vestby åpnet klokken 06.00, og tilbudslystne morgenfugler ventet i kø utenfor senteret. Senterlederen forteller at Oslo Fashion Outlet har planlagt fredagen i flere måneder.

– Det er mange forberedelser bak dette. Vi starter seks måneder før med å planlegge, det er krevende å få dette på plass. Vi ønsker at folk skal føle seg trygge når det kommer så mange mennesker, sier Pedersen.

Avviser klimakritikk

Mens de oppmøtte på Oslo Fashion Outlet gleder seg over tilbudsdagen, er det langt fra alle som lar seg imponere. Black Friday har lenge høstet kritikk for en lite klimavennlig forbruksmentalitet. Larsen mener derimot at tiltak som Black Friday kan ha en positiv innvirkning på klimaet.

– Vi forstår at det er fokus på grønn politikk, men vi tilrettelegger slik at alle kan få høykvalitetsmerker til en lav sum. Dette er gode merker du kan ha lenge, så dette er ikke bruk og kast, men bruk og behold, sier Larsen.

Til tross for køer av kjøpelystne mennesker sto klare utenfor Vestby før åpningstid, kan TV 2s reporter på stedet melde om færre kunder enn på samme tidspunkt i fjor. Senterlederen er derimot trygg på at mange kunder vil ta turen til Vestby også på fredag.

– Vi forventer alltid mange mennesker på Black Friday, og vi regner med å se en økning også i år.

^ KAOS: Hundrevis av kunder stormer butikkene i morgentimene på Oslo Fashion Outlet i Vestby på jakt etter gode tilbud i forbindelse med Black Friday. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forventer nye rekorder

Så mange som 56 prosent av nordmenn sier de planlegger å benytte seg av tilbudene fredag – en økning på ti prosent fra ifjor. Det viser en undersøkelse utført av Group M.