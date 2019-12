Bredal Oftedal tror Norges VM-motstandere kan bli lokket i en felle

Første VM-kamp mot Cuba ble som ventet en formalitet for Håndballjentene. Det er nå verdensmesterskapet virkelig begynner for Norge, med Slovenia og Serbia før Angola og Nederland venter i slutten av uken.

Med Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Nora Mørk, Henny Reistad, Kjerstin Boge Solås, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen uaktuelle for spill er det særlig på keeperplass og blant bakspillerne at man på papiret er svekket.

Det gjør også at ledestjerne Stine Bredal Oftedal må ta et enda større ansvar enn før. Hun smiler og virker avslappet i det som var hennes første av ti intervjuer på landslagets pressetreff. Smilet sitter løst, men hun vet også at hun må prestere.

– Jeg kjenner for så vidt på et press om at jeg bør være god. Det gjør jeg egentlig alltid, uansett, sier Bredal Oftedal til TV 2.

Hun tror at fraværet til spillere som Nora Mørk og Veronica Kristiansen vil føre til et større fokus på henne, uten at det bekymrer henne, snarere tvert imot. Det kan bli en felle.

– Det blir slikt sett et større fokus fra motstanderne, men jeg tror de bommer hvis de bare ser på en spiller. Vi er heldigvis mange, og det er ikke bare jeg som er farlig.

Må hviles

Men Stine Bredal Oftedal er spesielt viktig. TV 2s håndballekspert Bent Svele maner til forsiktighet med playmakeren, som har vært fast inventar på Norges mesterskapslag siden 2010.

Dersom Norge skulle ta seg til finalen gir det ti kamper på 16 dager. Det er en tøff belastning for hvem som helst.

– Troppen er smalere i kvalitet, så man må bruke nøkkelspillere smart. Bredal Oftedal må man verne om så mye som mulig i innledningen, så hun har friske bein mot slutten. Hun er den viktigste utespilleren Norge har, sier Svele.

Mot Cuba spilte hun bare litt over 13 minutter. Det blir garantert flere mot Slovenia mandag, men hun vil første og fremst få en rolle offensivt for Norge.

– Det må disponeres i forhold til det tøffe programmet. Stine er i knallform og viktig for oss. Vi kommer til å bruke hun der hun er viktigst for oss, fremover, angrepsmessig, men spare er noe man gjør med penger. Hun skal disponeres fornuftig. I perioder blir det mye angrep på hun og forsvar. Innimellom blir det forsvar og angrep, sier Thorir Hergeirsson til TV 2.

Spørsmålstegn

Erstatterne til de mer etablerte bakspillerne blir Emilie Hegh Arntzen, Stine Skogrand, Silje Waade, Ingvild Bakkerud og Helene Gigstad Fauske.