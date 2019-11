I juli i år ble mannen pågrepet og siktet. Onsdag ble den overgrepssiktede varetektsfengslet i åtte nye uker, skriver Bergens Tidende.

Bekymringsmøte med NFF

– Det er i overkant av 30 fornærmede i saken, sa politiadvokat Christine Møen Wisløff til avisen.

I kjennelsen fra onsdagens fengsling kommer det fram at Norges Fotballforbund (NFF) hadde et møte med mannen august 2018. I møtet ble et varsel om upassende kommunikasjon mellom mannen og yngre dommere tatt opp.

Daglig leder Knut Berge i Hordaland fotballkrets skriver til avisen at bekymringsmeldingen fra august i fjor var av en annen karakter enn det som nå har fremkommet.



Fikk fortsette å dømme

Berge sier at mannen fikk fortsette å dømme kamper «ettersom en dommer ikke har et varig tillitsforhold til spillerne i motsetning til eksempelvis en trener».

Ifølge kjennelsen ble det holdt møter om nye varsler mot mannen i mai og juli i år.

De forholdene den tidligere dommeren nå er siktet for, ble fotballkretsen informert om 28. juni, ifølge Berge.

«Den informasjon var av en slik karakter at vi umiddelbart tok kontakt med politiet, og politianmeldte forholdet så snart det var praktisk mulig.»