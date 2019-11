Kan bli president – han har bare et lite problem ...

Bloombergs avgjørelse om å stille til valg betyr at det nå er hele 18 kandidater som kjemper om den demokratiske nominasjonen før presidentvalget i 2020.

Knuser Trumps formue

Bloomberg var ordfører i New York fra 2002 til 2013, men er likevel mest kjent for sin enorme formue. Mediemannen er god for mer en 51 milliarder dollar, noe som gjør ham til en av USAs ti rikeste. President Donald Trump er på sin side «bare» god for 3.1 milliarder dollar, ifølge Forbes.

For at Bloomberg skal kunne utkonkurrere Trump også politisk, må han først ta igjen sine demokratiske rivaler – og milliardæren starter i motbakke.

– Jeg er veldig usikker på om demokratene er klare for å bytte ut en riking med en annen riking, sier TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen i programmet Trumps Verden.

Avfeies av Sanders

Mens penger ikke er noe problem for Bloomberg, lever 40 millioner amerikanere i fattigdom.

– Penger er et kjempeproblem i USA og det er demokratene som hevder dette sterkest, legger Bergesen til.

KRITISK: Bernie Sanders er kritisk til mangemilliardæren Bloombergs kandidatur Foto: Alex Edelman/AP Photo

En som har lite til overs for Bloombergs inntog i valgkampen, er Bernie Sanders. Den selverklærte sosialdemokraten har lovet å ta opp kampen mot USAs økonomiske elite, og anklager Bloomberg for å «forsøke å kjøpe en valgseier».

– Mangemilliardærer som Bloomberg kommer ikke til å nå særlig langt i dette valget, sier Sanders ifølge New York Times.

Klar ulempe

Samtidig som Bloombergs enorme formue kan gjøre ham mindre attraktiv for flere demokratiske velgere, betyr det også store summer til rådighet i valgkampen.

Milliardæren sier i en valgkampvideo at at vil gå «all in» i kampen mot Trump. Det kan han bli nødt til – Bloombergs sene ankomst i nominasjonskappløpet medfører nemlig en klar ulempe i kampen mot de etablerte kandidatene.

Bloomberg kunngjorde sitt kandidatur 24. november, noe som betyr at han var for sent ute til å kunne delta i primærvalgene i Alabama, Arkansas, Iowa og New Hampshire. Spesielt de to siste statene er sentrale i nominasjonskampen, det er nemlig her de første valgene finner sted.

Utenriksreporter Pål T. Jørgensen sier at dette gjør at Bloomberg må satse alt på ett kort.

– Han skal satse alt på «supertirsdagen», da det er nominasjonsvalg i 15 stater, sier Jørgensen under torsdagens Trump Verden.