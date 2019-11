Forbudet ble foreslått av den tidligere miljøministeren Delphine Batho som mener handelsdagen bør vurderes som en «aggressiv lønnsom praksis», som under fransk lov kan straffes med opp til to års fengsel og bøter på 300.000 euro, tilsvarende rundt 3 millioner kroner. Det skriver The Telegraph.

Mandag ble politikerne enige om å tilføye forbudet i et lovforslag om å redusere avfall, som skal debatteres i starten av desember.

– Du kan ikke redusere klimagassutslippene og samtidig be om et vanvittig overforbruk, sier Batho. Hun mener Black Friday får forbrukerne til å kjøpe ting de egentlig ikke trenger.

Landets nåværende miljøminister ser ifølge avisa ut til å støtte ideen, etter at hun tidligere denne uken kom med en advarsel om overforbrukets miljømessige konsekvenser.