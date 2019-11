VM-debutanten behandles litt annerledes enn resten av troppen. Med én god grunn

Assistent-treneren vedgikk at hun hadde vurdert å trekke seg. Samtidig sa hun at hun tror det ikke akkurat gjorde det lettere for datteren å komme på landslaget.

– Først er jeg veldig glad på hennes vegne, det er jo en drøm som går i oppfyllelse for henne. Som mamma er jeg jo det, som trener må jeg være så faglige som jeg kan i forhold til det å være en del av et trenerteam som er i et mesterskap med min datter. Jeg mener vi har funnet en god modell, jeg har lite med Moa å gjøre under mesterskapet, det er Thorir som følger henne opp tett og på samling forholder hun seg til Thorir og Mats Olsson (assistent) i dette tilfellet.

– Hun er jo tatt ut på grunn av sine kvaliteter som spiller, ikke fordi hun er min datter. Jeg tror faktisk det er tøffere å bli tatt ut da, sier Mia Hermansson-Högdahl.

Thorir Hergeirsson forklarte uttaket slik:

– Det er fordi hun er kvalifisert. Hun er en av de unge spillerne, som har vært med på rekruttlandslaget over tid og var reserve under mesterskapet i fjor sammen med Ingvild Bakkerud. Moa tar jevnt og trutt nye steg i Viborg og er i utvikling. Hun er en veldig spillende bakspiller, det er fremtiden. Når landslag har mindre og mindre tid sammen, er spillende spillere nøkkelen til å skape spill på kort tid sammen med spillerne, sa Thorir Hergeirsson til TV 2.