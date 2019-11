– Det har vært en gasseksplosjon på Heimdal torsdag kveld. To personer er skadet, men det er foreløpig ukjent skadeomfang, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Operasjonslederen sier at politiet har sendt ut teknikere for å gjøre undersøkelser, men at resultatet av disse først vil bli klart fredag.

Gassflaske eksploderte

Heimdalfeltet driftes av Equinor, som bekrefter ulykken overfor TV 2.

– Det har vært en arbeidsulykke på Heimdal plattform, vi fikk melding om hendelsen rett etter klokken 18 torsdag kveld, sier Equinor-talsmann Morten Eek til TV 2.

– Det har vært en eksplosjon i en gassflaske ombord på plattformen. Som følge av dette har to ansatte ombord kommet til skade. De ble tatt hånd om av helsepersonell ombord, og ble deretter fraktet videre for medisinsk behandling på land.

De skadde er fraktet til henholdsvis Haukeland og Stavanger Universitetssykehus.

Vil granskes

Eek kjenner ikke til detaljene rundt eksplosjonen, men forteller at ulykken granskes.

– Vi har fulgt opp med de gjenværende som er ute på feltet og naturligvis de pårørende. Vi forventer å ha mer informasjon om ulykken i morgen, sier Eek.

Hovedredningssentralen bisto i å frakte en av de skadde fra feltet.

– Hendelsen er nå avsluttet, vi har bidratt med helikoptertransport, sier redningsleder Siv Namork.

Heimdal er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.