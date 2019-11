En unik mulighet for Norge

Nora Mørk, Katrine Lunde, Veronica Kristiansen, Kari Aalvik Grimsbø, Amanda Kurtovic, Henny Reistad, Kjerstin Boge Solås og Vilde Mortensen Ingstad.

Det er en solid liste. I hvert fall de fem første kan sies å være blant det aller ypperste internasjonal kvinnehåndball har å by på av spillere.

Dette er altså dem Thorir Hergeirsson må klare seg uten i VM denne gangen.

Likevel klarer jeg ikke å fri meg fra at islendingen koser seg litt også.

For dette blir første gang siden han tok over som landslagssjef i 2009 at han drar til et mesterskap uten en klam hånd av forventningspress rundt halsen. Som etter beste evne har forsøkt å kvele alle hans forsøk på å ta bort presset fra jentene.

Hergeirsson har selv sett at hans gjentatte forsøk på å forklare at så godt som alle kamper er 50/50 til tider er blitt litt parodisk. Det viste han med å lage en parodi på seg selv sammen med datteren Maria Thorisdottir.

Selv om en kamp på forhånd har tre utfall; seier, uavgjort eller tap, så er det ikke 50/50 når Norge møter Cuba i lørdagens åpningskamp i VM, selv uten stjerneoktetten, som ser mesterskapet på tv. Det er en kamp Norge garantert vinner.

Ingen kan forvente gull av Norge denne gangen. Ikke uten Mørk, Kristiansen, Lunde og Grimsbø. Det er kanskje Norges beste spillere, i tillegg til Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke.

Og det passer Hergeirsson som en dameball i en herrehånd. Null forventninger på forhånd, betyr ro fra alt mas om gull og pokaler. Det betyr en unik mulighet til å slå nedenfra i stedet for å skulle forsvare et favorittstempel.

Jeg gjetter på at vi kommer til å se en smilende og blid landslagssjef i Japan, som drar dårlige vitser med et glimt i øyet på pressekonferansene. For det er slik han vil ha det. Slippe å gå rundt å være redd for å svikte folkets forventninger. Slippe å måtte snakke ned eget lag for at fokus ikke skal gå bort fra arbeidsoppgaver og over på gullprat.

Men tro ikke at Norge er dratt til Japan uten krav til seg selv. Det er nok satt en målsetting internt i gruppen, og det overrasker meg veldig dersom den ikke er medalje. For det er fortsatt mye kvalitet i det norske laget. Nok kvalitet til at Norge fort står i en semifinale om et par uker.

Det er nemlig ikke bare Norge som er svekket i dette VM. Alle de store medaljekandidatene er uten sentrale spillere.

Frankrike må nok finne seg i å være den største favoritten. Men de regjerende verdens- og europamesterne er heller ikke fulltallige. Cleopatre Darleux og Laura Glauser har de siste årene gitt Amandine Leynaud solid kamp om plassen mellom stengene. Denne gangen må franskmennene sette sin lit til at Leynaud stenger målet alene.