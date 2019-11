Paralympics-utøver Birgit Skarstein og samboeren og forloveden Martin Sletten er ikke lenger kjærester. Det bekrefter Skarstein selv på sin Instagram-konto torsdag kveld.

– Kjære venner. Det kjennes litt rart å skrive dette, men for å unngå misforståelser er det greit å fortelle det selv, åpner hun innlegget med.

– Martin og jeg er et godt team, men vi har bestemt oss for å ikke lenger være kjærester. Vi har hatt fire fantastiske år, mye gøy og jobbet godt sammen. Vi er veldig glade i hverandre, og takknemlige for alt vi har fått gjort og oppleve i lag. Dette eventyret ville vi ikke vært foruten, skriver hun.

Et liv med mye reising og et høyt aktivitetsnivå er blant faktorene som har gjort privatlivet vanskeligere.

– Gradvis har vi blitt mindre kjærester og mer kolleger, uten at det ligger noe dramatikk bak det, skriver Skarstein.

De to er imidlertid fortsatt venner, og befinner seg nå på skiferie sammen med andre venner.

– Nå er vi på fjellet og går lange og fine skiturer. Det går fint med oss begge, og vi er så heldige å være omgitt av gode venner.

De to fant kjærligheten da Skarstein trengte noen som kunne bo i leiligheten hennes fordi hun ikke selv hadde tid til å være der. Tidligere har Sletten også fungert som treneren hennes.

I innlegget skriver hun at de ikke ønsker å kommentere bruddet ytterligere. TV 2 omtaler Instagram-posten i forståelse med Skarstein.