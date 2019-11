Trump splitter USA på Thanksgiving

– Under riksrettssaken mot Bill Clinton i 1998 lovet republikanernes leder, Newt Gingrich, at partiet ville få 30 nye seter i Representantenes Hus om de stemte for riksrett. De endte opp med å tape åtte, forteller Jørgensen.

– Trump blir aldri dømt

Uavhengig av republikanernes misnøye, tyder alt på at demokratene i Representantenes Hus vil stemme slik at det blir flertall for riksrett. Neste steg i prosessen er deretter en riksrettssak – denne holdes i Senatet.

For at Donald Trump skal bli dømt i den potensielle rettssaken må to tredjedeler av senatorene stemme mot presidenten.

I Senatet er det republikanerne som har flertall, og Jørgensen tviler sterkt på at presidenten vil felles av sine egne.

– Trump kommer aldri til å bli dømt. Selv om alle demokratene stemmer for at han blir dømt, trenger de fortsatt 20 republikanerne til å stemme med dem. Det kommer aldri til å skje.

Anklages for blind lojalitet

Flere deler Jørgensens oppfatning, og i et land med tydeligere politiske skillelinjer enn på lenge må det trolig noe ekstraordinært til for at Donald Trump får flertallet i Senatet mot seg. Dette får Jørgensen til å anklage republikanerne i kongressen for blind lojalitet.

– Det er veldig få, om noen republikanere som våger å gå ut mot Donald Trump. Det er fordi de er mer opptatt av å forsvare sin egen posisjon enn å gjøre det som er rett og galt, mener Jørgensen.

Han anklager republikanerne for å gjøre akkurat det velgerne stemte mot ved forrige valg.

– Donald Trump ble valgt på grunn av et opprør fra amerikanske velgere mot den politiske eliten i Washington D.C. Velgerne mente at politikerne var mer opptatt av å beskytte sine egne interesser enn folkets. Nå gjør republikanerne i kongressen akkurat det.

Fra høylytt kritiker til viktig støttespiller

Jørgensen mener republikanerne forblir lojale mot presidenten ut av frykt for ikke å bli gjenvalgt, og trekker frem Lindsey Graham som eksempel. Under valgkampen i 2016 var mange republikanere svært skeptiske til Trump, men få var like høylytt som senatoren fra Sør-Carolina.

– Vet du hvordan vi kan «Make America great again»? Be Donald Trump dra til helvete, sa Graham til CNN den gang.

VENNER: Donald Trump og Lindsey Graham kommer godt overens. Slik har det ikke alltid vært. Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Senatoren har sagt at Trump er en «gjøk», «gal» og «ikke verdig presidentembetet». Å nominere Trump som president ville det bety «døden for det republikanske partiet», sa Graham til New York Times.

Siden den gang har pipen fått en annen lyd, og Graham er nå en av presidentens fremste støttespillere – også i riksrettsprosessen.

– Hvis Graham hadde fortsatt å gå mot Trump, ville han sannsynligvis fått en republikansk motkandidat i senator-valget. Denne motstanderen ville blitt støttet av Donald Trump og Graham ville risikert å miste jobben som senator, sier Jørgensen.

Om amerikanerne lar politikken ligge i helgen, vil de ha mer enn nok å diskutere neste uke – da fortsetter de splittende riksrettshøringene i kongressen.

Trumps Verden ser du på TV 2 Nyhetskanalen hver torsdag 17:30, eller gratis på TV 2 Sumo når du vil.