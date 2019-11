Ny nedtur for Arsenal – BBC melder at klubben har utpekt Emerys erstatter

Arsenal – Frankfurt 1-2:

Arsenal tok ledelsen 1-0, men Frankfurt snudde kampen og vant 2-1 foran glisne tribuner i torsdagens Europaliga-oppgjør på Emirates. Arsenal står uten seier på sine siste sju kamper i alle turneringer. Det har ikke skjedd siden 1992.

Flere Arsenal-fans forlot Emirates lenge før kampslutt, og de gjenværende hjemmesupporterne pep spillerne av banen etter nederlaget.

– Det var en veldig betenkt Emery på sidelinjen. Man må si at man får litt vondt av Emery når du ser ansiktuttrykket hans. Det er en slagen mann for øyeblikket. Han har et voldsomt press om dagen, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Nå kan det være duket for et trenerskifte på Emirates.

– Får lov til å snakke med Arsenal

Anerkjente BBC meldte før kampstart mot Frankfurt at Arsenal har utpekt Wolves-manager Nuno Espirito Santo som en potensiell erstatter for Unai Emery dersom klubbledelsen bestemmer seg for å sparke spanjolen.

Emery har de siste ukene vært under massivt press etter kun fire seire på 13 kamper i Premier League denne sesongen.

Ifølge BBC har Nuno Espirito Santo fått tillatelse av Wolves til å gå i samtaler med Arsenal om å bli ny manager på Emirates.

Selv var Espirito Santo ordknapp om Arsenal-ryktene da han møtte pressen i forbindelse med Wolves' oppgjør i Europaligaen mot Braga.

– Å snakke om en klubb som har manager vil være respektløst. Derfor ønsker jeg ikke å gjøre det, sa portugiseren.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller tror Emery vil få sparken i løpet av svært kort tid.

– Han kommer til å sparken før eller siden. Spørsmålet er hvem de nå vurderer, men det er nesten helt sikkert at Arsenal jobber med å finne Emerys erstatter. Men jeg synes synd å ham. Emery står der til spott og spe. Arsenal går nok videre i Europaligaen, men det blir uten Emery som mananger, slår han fast.

Emery selv hevdet etter nederlaget mot Frankfurt at han ikke tenkte på sin fremtid som Arsenal-manager.

– Jeg tenker på kampen, sa han, ifølge BBC.

– Kampen i kveld var ikke vår beste, men vi har vunnet mange kamper tidligere og topper fremdeles gruppen vår. Vårt mål er å reise til Standard Liege i neste kamp og vinne slik at vi ender først. Vi ønsker å bygge opp igjen selvtilliten vår og skape en god relasjon til våre supportere. Vi ønsket å vinne, men misbrukte en god mulighet. Vi gjorde ikke nok til å vinne denne kampen, sa Emery videre.