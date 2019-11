Se sammendrag i vinduet øverst!

Trønderne har nå spilt 15 kamper på rad i Europaligaens gruppespill uten å vinne.

Det er like mange som kypriotiske Apollon Limassol, som stod alene om den flaue rekorden før kveldens kamp på Lerkendal.

Forrige Rosenborg-seier kom mot Vardar i 2017.

– De er milevis unna i denne gruppen. Når en i tillegg ser tabellen i Eliteserien, hvor de sannsynligvis ender utenfor topp tre, og i tillegg røk tidlig ut i cupen, har 2019 vært et mareritt for Rosenborg, sier TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Eirik Horneland er tilfreds med første omgang. I andre omgang mener han derimot at Rosenborg ble spillende for mye på tvers og bakover, og for lite i lengderetning.

– Vi mister det totalt i andre omgang, sier Rosenborg-treneren til TV 2.

– Trønderhjertet mitt blør

Svært få hadde møtt opp for å se RBKs siste Europa-kamp denne høsten. Det gjør en av trønderne på laget, Gjermund Åsen, trist.

– Trønderhjertet mitt blør. I dag var første kampen mor og far ikke var her òg, forteller midtbanespilleren til TV 2.

– Hva skal til for å snu det?

– Vi må levere på banen. Det er der det starter. Vi må levere et produkt folk får energi av og som kan gi energi, svarer Åsen.

Kaptein Mike Jensen mener at Rosenborg får som betalt med tanke på publikumssvikten. Løsningen er enkel, mener dansken.

– Vi må spille bedre fotball og vinne fotballkamper, sier Jensen til TV 2.

– Miniputtnivå

Kampen startet på fryktelig vis for Rosenborg da LASK skrudde en corner rett i mål. André Hansen prøvde å slå ballen unna, men rakk ikke bort for nok.

Trønderne slo tilbake med et lekkert angrepsspill som ledet til en Bjørn Maars Johnsen-scoring like før pause, men fikk et nytt baklengsmål i fleisen like etter.

TV 2s ekspertkommentator var alt annet enn imponert av forsvarsspillet som ledet til 1-2. LASKs Dominik Freiser fikk stå mutters alene i boksen.

– Det er forsvarsspill på miniputtnivå. Eggen Hedenstad må følge mannen sin. Det er sjokkerende svakt forsvarsspill. Når de opptrer på dette viset, kan de bare glemme å ta poeng i Europa. Det er nesten så man ikke tror det man ser, sa Mathisen.

Dyster statistikk

Med fire strake tap og 1-8 i målforskjell, var Rosenborg spikret som gruppejumbo allerede før møtet med LASK.

Trønderne ble møtt av snødrev og tusenvis av tomme seter på Lerkendal da de entret gresset til Europaliga-hymnen.

Rosenborg ga ikke de få fremmøtte mye å juble for. Foruten tangeringen av Apollon Limassols rekord, satte de en egen: Trønderne ble det første laget til å tape de fem første kampene i Europaligaens gruppespill to sesonger på rad.

I neste kamp blir det ingen enkel oppgave for trønderne å pynte på de dystre Europa-statistikkene. Da møter de PSV Eindhoven borte. Nederlenderne har imidlertid lite å spille for. LASK og Sporting er begge klare for sluttspillet.