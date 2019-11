Trump ankom flybasen torsdag kveld lokal tid og tilbrakte to og en halv time på bakken. Presidenten skal ha ønsket å hilse på de amerikanske soldatene i forbindelse med Thanksgiving.

Journalister som var med på turen, var instruert om å holde reisen hemmelig av hensyn til presidentens sikkerhet.

Takket soldatene

Inne på flybasen serverte Trump tradisjonell Thanksgiving-kalkun til soldatene og holdt en tale.

– Vi vinner mer enn vi har gjort på lenge, og vi er respektert på en måte vi ikke har blitt respektert på lenge, sa Trump.

– Våre borgere vet at vi står vakt og knuser våre fiender. Jeg er egentlig her i dag for å si til lykke med Thanksgiving, men også tusen takk, sa presidenten ifølge Washington Post.

Trump rakk også et møte med Afghanistans president Ashraf Ghani. Trump annonserte at han har fått i gang fredssamtaler med Taliban og at han tror de ønsker en våpenhvile.

Samtalene med Taliban endte brått i september etter et bombeangrep i Kabul hvor 12 mennesker, blant dem en amerikansk soldat, døde.

Vil trekke ut soldater

Dette er første gang Trump besøker Afghanistan. Trump besøkte amerikanske styrker i Irak i julen i fjor sammen med sin kone.

Presidenten har lenge ønsket å redusere antallet amerikanske soldater i Afghanistan. Et av løftene han kom med under valgkampen i 2016 var å få slutt på de «endeløse krigene» USA deltar i langt hjemmefra.

USA invaderte landet etter terrorangrepene 11. september 2001. 18 år senere er landet fortsatt preget av konflikt og uro. 19 amerikanske soldater er drept i landet hittil i år.

Bagram-basen er hovedsetet for de amerikanske operasjonene i Afghanistan. Rundt 12.000 amerikanske soldater er stasjonert i landet, men Trump sa torsdag at han vil ha antallet ned til 8.600.