Stavanger Oilers – Storhamar 4-3:

Stavanger Oilers slo tabelltoer Storhamar 4-2 og torsdag og økte tabelledelsen til 14 poeng.

Oilers ledet 2-0, men Storhamar slo tilbake i tredje periode og utlignet til 2-2. Så presenterte Mathias Trettenes seg med to scoringer og punkterte kampen.

Spesielt 3-2-scoringen til Trettenes imponerte ekspertene.

– Det er rett og slett balanse, teknikk og utførelse av ypperste klasse av den hjemvendte sønnen Mathias Trettenes. Han avsluttet med en Zucca-finte. Det var rett og slett en meget, meget pen scoring, konkluderte Erevik.

Kristiansen: – To voksne lag

Etter en aggressiv start på kampen sendte Tommy Kristiansen Stavanger Oilers i ledelsen mot slutten av første periode.

– Det var en intens periode, akkurat som jeg spådde. Det var to bra og fysiske og to voksne lag. Vi har vært veldig bra i hele år, og hadde planer om å gå ut og krige. Storhamar svarte bra på det, så det var to voksne lag som møttes, sa målscoreren til TV 2 etter første periode.

Han var fornøyd med sin egen scoring.

– Det var bare å legge pucken i mål på blankt mål. Jeg ble spilt blank på bakre, og det var deilig å sette den, konkluderte han.

Mot slutten av andre periode doblet ligaens poengkonge, David Morley, ledelsen for Oilers. Alene med keeper satte han pucken effektivt i mål. Morley scoret sitt 16. ligamål i kamp nummer 20 denne sesongen.

– Det var lynraske Morley, med en lekker dragning, før han satte pucken mellom beina på keeper, roste TV 2-ekspert Bjørn Kr. Erevik.

– Ishockey er fantastisk

Kort tid ut i tredje periode fikk Storhamar inn reduseringsmålet. Mikael Zettergren lurte inn 2-1. Bare halvannet minutt senere kontret Storhamar. Steffen Thoresen ble spilt alene med keeper. Han gjorde ingen feil og utlignet til 2-2.

– Snakk om marginenes spill! Ishockey er fantastisk. Dan Kissel var centimetere for å lure inn 3-1, men mistet pucken i offensiv sone. Så svarte Storhamar og Steffen Thoresen vi fikk 2-2, sa TV 2-ekspert Bjørn Kr. Erevik etter at Storhamar kjempet seg tilbake.

Med knappe 12 minutter igjen av perioden svarte Oilers. Mathias Trettenes kom seg gjennom Storhamar-forsvaret. Han lurte keeper og sendte hjemmelaget opp i 3-2-ledelse.

Men Trettenes var ikke ferdig scoret. Det tok ikke lang tid før Trettenes satte sin andre for dagen da han økte til 4-2.

1.38 før full tid skapte imidlertid Storhamar litt spenning i sluttminuttene da Eirik Østrem Salsten reduserte til 4-3.

Men Storhamar klarte ikke å utligne nok en gang.

Stavanger Oilers vant kampen 4-3 og økte tabelledelsen til 14 poeng – med en kamp mindre spilt enn Storhamar.