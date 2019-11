Moreno møtte pressen torsdag kveld for å lese opp en uttalelse.

Bakgrunnen er at han nylig måtte gå som Spania-landslagssjef da Luis Enrique vendte tilbake fra permisjon etter datterens død.

Enrique gikk så i strupen på sin tidligere assistent. Han kalte ham illojal og med for høye ambisjoner, fordi Moreno ville lede Spania i EM før han ble Enriques assistent igjen.

Slår tilbake

De påstandene har ikke falt Moreno lett for brystet.

– I går angrep han meg personlig, og kalte meg noe jeg ikke er. Det mangler biter i dette puslespillet, sa Moreno til pressen, ifølge besoccer.com og Marca.

Luis Enrique tok pause fra landslagssjefjobben i mars på grunn av sin kreftsyke datter, som døde i august. Han skal ha blitt lovet å kunne vende tilbake når han måtte føle seg klar.

Men på et møte 12. september ble det klart at Moreno ville lede Spania i EM, noe Enrique ikke kunne akseptere.

– Jeg mente det var riktig av meg å fortelle ham det. Da sa han at han regnet med alle i staben utenom meg. Jeg ble sjokkert, fordi han hadde sagt tidligere at jeg gjorde en god jobb og at han var stolt over meg, sa Moreno torsdag.

Vil bli hovedtrener

Etter det forsto han at Enrique ville tilbake i sjefsstolen.

– Jeg vet fremdeles ikke hvorfor han ikke vil ha meg med. Jeg vet ikke om jeg noengang får vite det. Jeg er den første til å glede seg over at Luis Enrique kom tilbake, og jeg vil glede meg om de vinner EM 2020, sa Moreno, som nå vil forfølge sin drøm om å bli hovedtrener igjen.

Ifølge TV-stasjonen TVE skal Luis Enrique ha forsøkt å få Moreno til å si opp jobben med landslaget for å bli assistent for ham i en ikke navngitt Premier League-klubb, men Moreno ville ikke dra før han hadde ledet Spania i EM.

Enrique skal også, ifølge TVE, blant annet hatt problemer med at Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga fikk spille foran David De Gea.