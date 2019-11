– Ingen ting skal være uprøvd i forsøket på å oppklare denne saken, understreker politisjef Horst Kretzschmar og statsadvokat Klaus Rövekamp ifølge avisen Süddeutsche Zeitung.

Politiet mangler avgjørende spor i jakten på tyvene som mandag slo til mot museet Det grønne hvelvet i Dresden mandag. Nå utlover myndighetene en saftig belønning om noen kan bidra med viktig informasjon i saken.

500.000 euro tilsvarer drøyt 5 millioner norske kroner. Belønning utloves til personer som kommer med informasjon som enten fører til at tyvene fakkes eller at de stjålne kunstgjenstandene kommer til rette, skriver SZ.

Leter etter fire gjerningspersoner

Politiet har tidligere opplyst at de jakter på fire mistenkte personer i forbindelse med innbruddet i museet.

Overvåkingskameraer fanget opp to innbruddstyver som tok seg inn i lokalene i renessanseslottet i byen. Politiet tror at to medhjelpere ventet utenfor.

To branner som brøt ut like før og etter innbruddet settes i sammenheng med tyveriet. En Audi A6 som ble brukt som fluktbil, ble funnet utbrent i en parkeringsgarasje et kvarters kjøring unna åstedet.

Politiet gjennomgår 342 tips samtidig som de undersøker åstedet. Men etterforskerne tror ikke de sitter med avgjørende spor i saken. Åstedsundersøkelsene ventes å bli ferdig tidlig fredag.

UERSTATTELIG: Dette sverdet besatt med diamanter er blant gjenstandene som ble stjålet i Dresden mandag. Polizeidirektion Dresden/Handout via REUTERS.

Kjempediamant

Innbruddstyvene fikk med seg uerstattelige kunstskatter, juveler og diamanter til en anslått verdi av 10 milliarder kroner fra museet. Onsdag publiserte museet en liste over de stjålne gjenstandene.

En 49 karats edelsten kjent som Den hvite diamanten fra Dresden er blant gjenstandene som ble stjålet. Den berømte hvite diamanten er blant gjenstandene som på 1700-tallet ble anskaffet av August den sterke, kurfyrste av Sachsen. Han grunnla museet i Dresden.

Eksperter anslår at Den hvite diamanten er verdt opp mot 110 millioner norske kroner.

«Mission Impossible»

Det grønne hvelvets leder Dirk Syndram omtaler innbruddet som «nesten umulig».

– Sikkerhetssystemet vårt ble sjekket for fire år siden, og det ble konkludert med at det var i topp stand. Det de har gjort her, minner om «Mission Impossible», uttalte han til avisen Saechsische Zeitung onsdag.

