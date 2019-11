– Dette avgjør om du kommer unna med løgn

Ansetter folk over telefon

Et annet aspekt ved boken er hvordan vi leser andre mennesker. Etter å ha brukt seks år på boka er det spesielt én ting Gladwell har innsett.

– Jeg innså at jeg har vært for rask til å dømme folk, forteller han.

I tillegg har han skjønt at det tradisjonelle ansikt-til-ansikt jobbintervjuet bare er bortkastet tid. Han mener at det er bedre å ta jobbintervjuet over telefonen.

– Jeg ansatte min siste assistent over telefonen. Jeg ville ikke møte henne. Det syntes jeg var for farlig, sier han.

– Hvorfor det?

– Hva får du vite, når du møter et menneske i en halvtime for å bestemme om du vil jobbe med dette mennesket hver dag i den neste tiden? Alt jeg hadde klart å samle på et slikt møte, er irrelevant for oppgavene som kreves for å bli min assistent, sier Gladwell i ukens Skavlan.

Under slike jobbintervjuer blir fokuset på utseendet for stort, mener han.

– Da ville jeg fått vite hvordan hun gikk kledd, om hun var attraktiv, om hun var lav eller høy. Ingenting av det har noe å si. Det som betyr noe er om hun er intelligent, pliktoppfyllende, ærlig og snill. Får du vite noe av dette etter å ha møtt en person i 20 minutter? Nei.

Britisk statsminister leste Hitler feil

Å lese en person feil under et jobbintervju trenger ikke nødvendigvis være verdens undergang. Men når Gladwell blir spurt om hva som kan ha vært den største misforståelsen, trekker han fram et eksempel som kunne ført til akkurat det.

SYNET KAN BEDRE: Malcolm Gladwell mener det er bevis for at Hitler klarte å manipulere andre statsledere, så lenge han fikk møte dem ansikt til ansikt. (AP Photo)

Utenlandske ledere som hadde møtt Adolf Hitler før krigen, hadde høyere sannsynlighet for å feiloppfatte intensjonene hans, mens de som ikke hadde møtt ham, hadde lavere sannsynlighet for å begå denne feilen, mener Gladwell.

I 1938 møtte den daværende britiske statsministeren, Neville Chamberlain, Hitler. Han trodde på at Hitler hadde gode intensjoner, i motsetning til de som aldri møtte han. Chamberlain lot seg lure i Hitlers nærvær.

– Chamberlain trodde ikke Hitler hadde et ønske om Europa. Han trodde at han ønsket fred. Og han ble fullstendig bedratt, sier Gladwell.

Skjønte på avstand at Hitler var et monster

Statslederne som aldri møtte Hitler, forstod godt hva motivet til Hitler var.

– Churchill oppfattet alltid at Hitler var et monster som ville ta over Europa. Han møtte aldri Hitler, noe som overrasket meg. Stalin møtte aldri Hitler og det gjorde heller ikke Roosevelt, sier Gladwell.

Hitler-eksemplet er et av de mest ekstreme når det kommer misoppfatninger som kan oppstå i ansikt-til-ansiktinteraksjoner.

– Forestillingen om at det aktive møtet ansikt til ansikt gir deg tilgang til informasjon om dem, er tull.