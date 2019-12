Gamle Volvoer har tradisjonelt vært billige. Av flere grunner. Det har vært mange av dem, de har ofte gått langt – og noen har nok ikke blitt altfor pent behandlet etter hvert som de har blitt eldre. Bilene har vært solide, men hverken eksklusive eller eksotiske. Dessuten har de en relativt traust framtoning.

Men de siste årene har det skjedd mye. Den gamle Amazonen eller 240-en som man for bare noen år siden måtte gi 20.000 kroner for har steget i pris. Mye og fort. Nå koster samme bil gjerne 80.000 kroner. Uten å være i topp stand.

Velholdte, restaurerte og sjeldne eksemplarer koster enda mer. Kanskje både 150.000 og 200.000 kroner. Da får man til gjengjeld veldig fin bil. Vi snakker Volvo PV Sport, P1800, 164, 240 Turbo eller 262C - altså det som av mange anses for å være fra øverste Volvo-hylle.

100.000 over ny-prisen

Det er allikevel ikke noe sammenlignet med hva en tilsynelatende ganske alminnelig Volvo 960 nylig ble solgt for. Attpåtil i Sverige, hvor prisene normalt sett er langt mer humane enn her hjemme.

Den burgunder-røde Volvo 960-en på disse bildene gikk nemlig for ikke mindre enn 350.000 svenske kroner på en auksjon forleden.

Det var Klaravik auksjoner, som har spesialisert seg på verktøy, maskiner og nyttekjøretøyer som solgte bilen.

Klubben smalt i bordet på 350.000 kroner etter 76 bud på Volvo 960-en fra 1996. Foto fra: Klaravik auksjoner.

Se auksjons-prospektet og flere bilder av bilen her:

Utropsprisen var forresten på 1.000 kroner. Men etter 76 bud ble den altså klubbet av gårde for hele 350.000 kroner. Det var mange som la inn bud. De fleste hoppet av da budene passerte 200.000 kroner. Men altså ikke alle ...

Prisen som ble oppnådd er forresten 100.000 kroner MER enn hva den kostet nye i Sverige i 1996. Hvem sa at bil er dårlig investering?

Den siste ekte Volvoen

Det er selvfølgelig en grunn til at bilen, som ikke en gang er utstyrt med aluminiumsfelger, nådde en så høy pris. Nemlig kilometerstanden. På de 23 årene har bilen bare gått litt over 5.000 kilometer. Tilstanden skal være deretter. Her snakker vi trolig om så god som ny og knapt innkjørt.

Volvo 900-serien ble forresten produsert fra 1990 til 1998. Den overtok for 700-serien, men de to ble, i kjent Volvo-stil, produsert parallellt i to år.

960 ble introdusert i 1991 og bød på nye sekssylindere motorer. Den fikk en betydelig facelift i 1995, for å ligne mer på den da allerede lanserte 850 med forhjulsdrift.

Mange mener at 960 er den siste ekte Volvoen, rett og slett for at det er den siste med bakhjulsdrift.

Inntil nå har ikke 900-serien, enten det er med fire- eller sekssylindrede motorer, oppnådd særlig stor samlerstatus og bilene har vært relativt rimelige i innkjøp.

Auksjonshandelen i Sverige kan nok være det som får pilene til å snu også på denne modellen. Alt tyder på at den er i ferd med å innta klassikernes rekker og at prisene fort kan stige framover. Selv om vi tror det er grunn til å anta at det blir en god stund til neste gang en slik bil omsettes for 350.000 kroner.

Den omtalte bilen ble for øvrig kjøpt av en privatperson i Sverige som planlegger å ta godt vare på den, men som også vil bruke den til "kosekjøring" på sommerstid.

