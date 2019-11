Det opplyser Økokrim i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Som gjengitt i flere medier omhandler saken et islandsk fiskerikonsern og påstått korrupsjon i Namibia, skriver de i pressemeldingen.

DNB Bank omtales som en bankforbindelse for fiskerikonsernet.

– Målet med etterforskingen er å finne ut hva som har skjedd, og om det er begått straffbare handlinger. Det er naturlig at vi samarbeider med myndighetene i andre land som arbeider med sakskomplekset. Vi er i en tidlig fase, og kommer ikke til å gi mer informasjon om etterforskingen nå, sier fungerende Økokrim-sjef Hedvig Moe.

Økokrim går ut med etterforskningen etter avtale med DNB.

– Tar saken på alvor

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB sier til TV 2 at denne etterforskningen gir dem mulighet til å dele det de vet om Samherji-saken med Økokrim.

– Vi har hatt god dialog med Økokrim hele veien og at de nå åpner etterforskning betyr at vi har mulighet til å dele alt vi vet i Samherji-saken med dem, inkludert fortrolige kundeopplysninger. Dette har vi vært forhindret fra hittil på grunn av taushetsplikten, sier han.

Westerveld sier at DNB som en av Samherjis bankforbindelser har en viktig rolle i å bidra til at alle fakta kommer på bordet.

– Vi tar denne saken på alvor og er opptatt av å komme til bunns i den også for vår egen læring. Dette endrer derfor ikke noe i vårt pågående arbeid med å undersøke alle sider av saken.

– Vi kan ikke utelukke at våre egne undersøkelser vil identifisere forbedringspunkter i bankes arbeid. Samtidig er det viktig å minne om at det ikke er en norsk bank som er anklaget for korrupsjon eller hvitvasking, men et islandsk fiskeriselskap, sier han.

Skal ha blitt brukt for å sluse penger

Islands største fiskeriselskap Samherji skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, og til en afrikansk tjenestemann som eier et selskap i Dubai. Tidligere i november sa DNB-sjef Kjerstin Braathen til Dagens Næringsliv at saken er alvorlig, og at de ikke kan utelukke at de har blitt misbrukt.

Saken ble først kjent i islandske medier tidligere i november. Dokumenter fra WikiLeaks viser at mer enn 640 millioner kroner ble sluset fra den islandske fiskerigiganten Samherji gjennom bankkontoer i DNB via et postboksselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia.