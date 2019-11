Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett (84) har siden han pensjonerte seg i 2005 hatt en ansatt uten arbeidstillatelse.

Han er nå siktet for bruk av ulovlig arbeidskraft, og påtalemyndighetene ber om fengselstraff.

– Hardt og urettferdig

Det får Jusprofessor ved Universitet i Oslo, Mads Andenæs til å reagere.

– Det er hardt og urettferdig. De har valgt å håndheve dette på en streng måte, og det er jeg uenig i. Politi og påtalemyndighet har en betydelig grad av skjønn, men de har valgt å gå ut på en hard måte, sier Andenæs til TV 2.

Han understreker på hvilket grunnlag Stålsett har ansatt denne kvinnen og mener at saken er omstridt og politisk.

– Stålsett har sett seg nødt til å gå ut i den offentlige diskusjonen å forklare seg om at han har ansatt denne kvinnen som ikke har noen annen mulighet til å skaffe seg en inntekt som kreves for et verdig liv. Han er plukket ut i denne saken som et symbol. Her legger de opp til en rask og streng straffeforfølging og at det er unødvendig og uforholdsmessig, sier Andenæs.

Har satt i gang en debatt

Tidligere partileder i KrF, Knut Arild Hareide tar Stålsett i forsvar. Han sier til TV 2 at han tror Stålsett har satt i gang en debatt.

RETT: Knut Arild Hareide(KrF) mener Stålsett har gjort det han mener er rett i denne saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Stålsett har fulgt sine verdier og har gjort det han mener er rett i denne saken. Det er ikke Stålsetts handlinger det er noe galt med, det er lovene det er noe galt med, sier Hareide.

– Kunne du gjort det samme?

– Jeg deler den oppfatningen og det Stålsett har gjort. Han har kalt dette sivil ulydighet. Det er noen ganger en har lov til å bruke den formen innenfor et demokrati. Jeg tror Stålsett har satt i gang en debatt. Jeg tror ingen vil at Stålsett skal gå i fengsel for at han står på sine verdier, sier Hareide til TV 2.

– Straffer han for å vise medmenneskelighet

Leder for Antirasistisk senter i Norge, Rune Berglund Steen sier til TV 2 at han synes saken er rystende.

– Dette er dypt rystende. Skal det virkelig bli slik i Norge at vi straffer mennesker for å vise medmenneskelighet?

Han sier at Stålsett fortjener honnør og hvis han må tilbringe et minutt i fengsel vil det være skammelig.

– Det er ille nok at Stålsett må møte i retten på grunn av dette. Hvis han tilbringer så mye som ett minutt i fengsel, vil det være en varig skam. De papirløse er blant de mest sårbare blant oss, sier Steen.