20 år gamle Emilia Lundberg ble sist sett fredag 22. november i Tollarp, ikke langt fra Kristianstad sør i Sverige. Familien meldte henne savnet i helgen.

Familie og frivillige har lett etter kvinnen. Nå sier politiet at de frykter det ligger noe kriminelt bak forsvinningen.

– Vi har jobbet med dette siden helgen og det startet som en forsvunnet person. Saken etterforskes nå som bortføring, sier Anders Svenson hos politiet i Kristianstad til Aftonbladet.

Uten mobil

I en etterlysning fra organisasjonen Missing People går det fram at Emilia er 175 centimeter høy og veier rundt 62 kilo.

Emilias familie forteller til Kristianstadsbladet at 20-åringens bankkort lå igjen i leiligheten og at telefonen hennes har vært død siden fredag formiddag.

– Hun er ikke uten sin mobiltelefon så lenge. Det er noe som ikke stemmer, sier moren til avisen.

Borte siden 14. november

Dette er den andre forsvinningssaken som får stor oppmerksomhet i Sverige. 17 år gamle Wilma Andersson har vært savnet i to uker etter at hun forsvant i Uddevalla. Tusenvis av frivillige har finkjemmet store områder – uten resultat.

Wilmas 22 år gamle kjæreste er siktet for å ha drept jenta. Under en pressekonferanse torsdag opplyste politiet at mistankene mot mannen er styrket, melder Aftonbladet.