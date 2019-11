Solskjærs rekordunge mannskap strakk ikke til: – De raknet fullstendig

Astana – Manchester United 2-1:

Ole Gunnar Solskjær sendte utpå et rekordungt mannskap mot Astana i Europaligaen.

Jesse Lingard sendte Manchester United i ledelsen med sin første scoring på 307 dager, men etter pause snudde Astana kampen og vant 2-1. United-debutanten Di'Shon Bernard var svært uheldig da han stod bak selvmålet som sendte Astana opp i 2-1-ledelse.

– Det raknet fullstendig for Manchester United etter pause, etter at de hadde fullstendig kontroll før hvilen, konkluderte TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Manager Ole Gunnar Solskjær ga fire unggutter sin debut fra start. Totalt fikk seks spillere sin debut på førstelaget i kampen.

– Prestasjonene var veldig gode. I perioder spilte vi strålende, men i kortere perioder tillot vi at Astana presset oss, og det kostet oss mot slutten av kampen. De hadde en god periode på ti minutter i andreomgang, men vi hadde våre sjanser, og flere gjennomførte strålende debuter, sa Solskjær etter kampen, ifølge Manchester Evening News.

Solskjær: – Vi hadde fortjent å vinne

Han mener de unge spillerne vil ta mye lærdom av kampen.

– Du må sende dem utpå banen før vi kan se om de er gode nok. Jeg synes spesielt tre av spillerne som debuterte gjorde sine saker strålende, mente Solskjær, som syntes det var synd at Di’Shon scoret selvmålet som vippet kampen i Astanas favør.

– Det var den eneste gangen han gjorde noe feil i kampen. Noen ganger skjer slike ting i fotball. Jeg synes at han spilte en glimrende kamp, slo han fast.

– Gruppen er veldig sammensveiset og du kunne se at har spilt sammen og reist sammen før. Det har vært gode treninger her, alt har vært bra, og derfor synes jeg det er synd at vi ikke kunne reise fra denne kampen med en seier. Jeg synes at guttene hadde fortjent det, konkluderte han.

Jesse Lingard fikk æren av å være kaptein for Manchester United i oppgjøret.

– Å score mål er viktig for offensive spillere, og scoringen hans var strålende. Jeg synes at han leverte en prestasjon i toppklasse. Han ledet laget med energi og driv, og han har vært strålende i garderoben og på hele denne turen. Han har grunn til å være stolt over seg selv i dag, roste Solskjær.

Manchester Uniteds målscorer Jesse Lingard var stolt over at så mange unggutter fikk sjansen til å vise seg frem i kampen.

– Det er stort for ungdomsavdelingen til Manchester United. Denne klubben har alltid gitt akademispillere sjansen, og i dag fikk vi mange debutanter, sa han etter kampen, ifølge Manchester Evening News.