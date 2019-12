Vindparken sender store summer ut av Norge – eiernes krav får ordfører til å se rødt

Kritisk til saksbehandling

I det 21 sider lange brevet til Sivilombudsmannen trekker Tellenes Vindpark AS frem tre punkter i saksbehandlingen som de mener ikke holder mål:

Valutakursen som ble anvendt i taksten var uriktig.

Det er feil å inkludere byggelånsrenter i eiendomsskattegrunnlaget.

Det er feil å inkludere en verdi knyttet til leie av grunn i eiendomsskattegrunnlaget.

Sokndal har gitt Tellenes Vindpark medhold i det første punktet, som handler om anvendt valuta.

Utover det viser Andersen Sayed til kommunens saksbehandling, som han mener ikke gir grunnlag for klagen.

Dette svarer Tellenes

TV 2 har vært i kontakt med advokat Petter Aasrum Bjørklund hos advokatfirmaet Thommesen, som viser til sin klient.

– Tellenes vindpark ønsker å håndtere dette selv, skriver advokaten i en SMS.

Det er det amerikanske selskapet BlackRock som svarer på vegne av eierselskapene i Tellenes.

I en e-post til TV 2 skriver BlackRock at klagen kun er sendt inn for å få klarhet i hva som i dette tilfellet er riktig eiendomsskatt, og at de har tillit til at Sivilombudsmannen vil gjøre en riktig og balansert vurdering.

– Etter vår mening burde alle parter som er involvert i denne saken ønske en slik avklaring velkommen, en gang for alle. (...) Ingen vil i det lange løp være tjent med at tilfeldige vindkraftaktører aksepterer å betale en eiendomsskatt som ikke er i henhold til loven, bare for å opprettholde et godt forhold til kommunen de skatter til, heter det i e-posten.

Videre skriver de at de ønsker debatten om hvilke verdier kommunene skal sitte igjen med etter utbygging av vindkraft velkommen.

– Men denne debatten må tas nasjonalt, og kan selvfølgelig ikke gjøres til gjenstand for forhandlinger i hver enkelt kommune, skriver BlackRock.